Mahsun Kırmızıgül annesi için mevlit okuttu, herkes katılan bir isme dikkat kesildi - Son Dakika
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Mahsun Kırmızıgül annesi için mevlit okuttu, herkes katılan bir isme dikkat kesildi

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Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Kırmızıgül, vefat eden annesi Faike Bazencir için mevlid okuttu. Mevlide katılan isimler arasında Kırmızıgül'ün uzun yıllardır küs olduğu Özcan Deniz'in de bulunması dikkatlerden kaçmadı.

11.12.2024 14:51
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Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bazencir 99 yaşında hayatını kaybetti. Bazencir, Diyarbakır'da yoğun katılımın olduğu cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

VEFAT HABERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesinin vefat haberini duyuran Mahsun Kırmızıgül "Canım annem Faike Arık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Cenazesi Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Mahsun Kırmızıgül, annesi için mevlit okuttu; herkes katılan bir isme dikkat kesildi

ÖZCAN DENİZ DE KATILDI

Defi işleminin ardından ünlü şarkıcı, annesi için mevlid okuttu. Milliyet'in haberine göre, annesinin acısıyla yıkılan Mahsun Kırmızıgül'ü sevenleri yalnız bırakmadı. Kırmızıgül'ü ziyaret edenler arasında uzun yıllardır küs olduğu Özcan Deniz'in de bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Mahsun Kırmızıgül, annesi için mevlit okuttu; herkes katılan bir isme dikkat kesildi

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI

Zor günler geçiren Kırmızıgül, sosyal medya hesabından annesiyle çocukluk yıllarında çekilen bir kareyi yayınlayarak şunları ifade etmişti: "Annemin vefatı dolayısıyla bu zor günlerimde yanımda olan, sevgisini ve desteğini esirgemeyen herkese yürekten minnettarım. Cumhurbaşkanımızdan ana muhalefet liderlerine, bakanlarımız ve milletvekillerimizden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, sanat ve iş dünyasındaki kıymetli dostlarımdan Diyarbakır ve Bingöl'deki hemşehrilerime kadar herkesin varlığı bize güç verdi. Acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj gönderen, çiçek yollayan, cenazemize ve mezarlığımıza kadar gelerek yanımızda olan, taziyelerimize katılan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma ve sevenlerime en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca basın mensuplarına, medya sektöründe emek verenlere, müzik ve sinema dünyasındaki dostlarıma bu süreçte gösterdikleri duyarlılık ve destek için çok teşekkür ediyorum. Acımızı paylaşan, bizleri yalnız bırakmayan her birinize sonsuz şükranlarımı sunarım. Sizin desteğiniz, bu zor günlerde benim için en büyük teselli oldu. Teşekkür ederim."

Mahsun Kırmızıgül annesi için mevlit okuttu, herkes katılan bir isme dikkat kesildi

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Son Dakika Magazin Mahsun Kırmızıgül annesi için mevlit okuttu, herkes katılan bir isme dikkat kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yıldıray yanık:
    vefa herşeyden önemlidir. Kavgalar olsada bir yerde tecelli eder. Özcan Deniz yapılması gereken en güzel hareketi yapmış. Mahsun Kırmızıgül içinse Annesine Allah'tan rahmet diliyorum. Anneler çok değerlidir sol yanımızdır. 8 0 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Cenazede küslük olmaz 7 0 Yanıtla
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