Makyajsız Gülşen dünyaca ünlü oyuncu Julia Roberts'a benzetildi - Son Dakika

Son ayların en çok konuşulan isimlerinden olan şarkıcı Gülşen, günlük sade kombiniyle objektiflere takıldı. Sahnede yaptırdığı makyajlarla dikkat çeken ünlü ismin, makyajsız hali sevenlerini şaşırttı.

"ÖZEL BİR İŞİM VAR"

Sahnede tercih ettiği kıyafetlerin aksine sokakta salaş bir görüntü çizen Gülşen, "Özel bir işim olduğu için Nişantaşı'na geldim. Şu an burası çok kalabalık. Müsait olduğum bir gün sizinle daha detaylı konuşacağım" diyerek basın mensuplarının yanından uzaklaştı. Gözlüklü makyajsız olan Gülşen bu tarzıyla Julia Roberts'ı andırdı.

KIYAFETLERİ HAKKINDA ELEŞTİRİLERE CEVAP VERMİŞTİ

Cesur sahne kıyafetleri nedeniyle eleştirilen Gülşen, geçtiğimiz haftalarda şu açıklamayı yapmıştı: "Kıyafet üzerinden farklı farklı 'ama'larla sırf beni ya da sizden olmayanları nasıl alaşağı ederiz diye düşünerek çıktığınız bu yolda aslında kendi ayaklarınıza, hemcinslerinizin ve evlatlarınızın ayaklarına takmaya çalıştığınız prangaların farkında mısınız? Bir gün gelip kadını ya da kendinden olmayanı yok saymaya, baskılamaya ve gerektiğinde yok etmeye hevesli bu ataerkil sistemin sizin gibi düşünenlerden de aldığı güçle gelip sizi de boğabileceğini, hatta boğmakta olduğunu görmüyor musunuz? Evet, ben bir anne babanın kızı, evet bir erkeğin eşi ve bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı, bir erkeğin karısı, bir çocuğun annesi olmaktan öte ben aklı ve düşünme yeteneği olan, özgür iradeye sahip bir insanım. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aitim."

İşte Gülşen'in makyajsız hali...