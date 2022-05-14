Makyajsız Gülşen dünyaca ünlü oyuncu Julia Roberts'a benzetildi - Son Dakika
Üye Girişi

Makyajsız Gülşen dünyaca ünlü oyuncu Julia Roberts'a benzetildi

14.05.2022 08:17

Sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Gülşen, Nişantaşı'nda makyajsız bir şekilde görüntülendi. Özel bir işi olduğu için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Gülşen, makyajsız görüntüsüyle dünyaca ünlü oyuncu Julia Roberts'a benzetildi.

Son ayların en çok konuşulan isimlerinden olan şarkıcı Gülşen, günlük sade kombiniyle objektiflere takıldı. Sahnede yaptırdığı makyajlarla dikkat çeken ünlü ismin, makyajsız hali sevenlerini şaşırttı.

"ÖZEL BİR İŞİM VAR"

Sahnede tercih ettiği kıyafetlerin aksine sokakta salaş bir görüntü çizen Gülşen, "Özel bir işim olduğu için Nişantaşı'na geldim. Şu an burası çok kalabalık. Müsait olduğum bir gün sizinle daha detaylı konuşacağım" diyerek basın mensuplarının yanından uzaklaştı. Gözlüklü makyajsız olan Gülşen bu tarzıyla Julia Roberts'ı andırdı.

Makyajsız Gülşen dünyaca ünlü oyuncu Julia Roberts'a benzetildi

KIYAFETLERİ HAKKINDA ELEŞTİRİLERE CEVAP VERMİŞTİ

Cesur sahne kıyafetleri nedeniyle eleştirilen Gülşen, geçtiğimiz haftalarda şu açıklamayı yapmıştı: "Kıyafet üzerinden farklı farklı 'ama'larla sırf beni ya da sizden olmayanları nasıl alaşağı ederiz diye düşünerek çıktığınız bu yolda aslında kendi ayaklarınıza, hemcinslerinizin ve evlatlarınızın ayaklarına takmaya çalıştığınız prangaların farkında mısınız? Bir gün gelip kadını ya da kendinden olmayanı yok saymaya, baskılamaya ve gerektiğinde yok etmeye hevesli bu ataerkil sistemin sizin gibi düşünenlerden de aldığı güçle gelip sizi de boğabileceğini, hatta boğmakta olduğunu görmüyor musunuz? Evet, ben bir anne babanın kızı, evet bir erkeğin eşi ve bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı, bir erkeğin karısı, bir çocuğun annesi olmaktan öte ben aklı ve düşünme yeteneği olan, özgür iradeye sahip bir insanım. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aitim."

İşte Gülşen'in makyajsız hali...

Snob Magazin'e Makyajsız Yakalandı! Şoke Etti
Snob Magazin'e Makyajsız Yakalandı! Şoke Etti
Sahnedeki hallerini unutun! Şarkıcı Gülşen, makyajsız halde görüntülendi
Sahnedeki hallerini unutun! Şarkıcı Gülşen, makyajsız halde görüntülendi
Sahnedeki hallerini unutun! Şarkıcı Gülşen, makyajsız halde görüntülendi
Sahnedeki hallerini unutun! Şarkıcı Gülşen, makyajsız halde görüntülendi
YORUMLAR
500
Gülşen Bu Kez Çantasıyla Konuşuldu! Gülşen Bu Kez Çantasıyla Konuşuldu! Eski Eşinin Evlenmesi Hakkında Konuştu Eski Eşinin Evlenmesi Hakkında Konuştu

Julia Roberts, Gülşen Özel, Nişantaşı, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Makyajsız Gülşen dünyaca ünlü oyuncu Julia Roberts'a benzetildi - Son Dakika


Son Dakika
07:58 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı
03:29 New York Times Trabzonspor'un şampiyonluğunu sayfasında paylaştı
07:10 Biden İsrail tarafından öldürülen gazeteci hakkında konuştu: Soruşturulması gerekiyor
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 08:31:38. #1.11#
SON DAKİKA: Makyajsız Gülşen dünyaca ünlü oyuncu Julia Roberts'a benzetildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement