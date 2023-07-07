MasterChef All Star'da ana kadroya giren son yarışmacı Tolga oldu

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Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve konuk şeflerin jüri üyeliği yaptığı MasterChef All Star'da ana kadro seçmeleri bitti. Eski yarışmacıların günlerce mücadele ettiği yarışmada kadroya giren son isim ise Tolga oldu.

KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER

Kıran kırana mücadelenin yaşandığı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar ilk etapta şeflerin isteği üzerine Paris-Brest yaptı. Oyununun sonunda en lezzetli tatlıları yapan Serpilay, Şeyma, Tolga, Kaan, Melih, Yağız, Tayfun, Görkem ve Burak ikinci tura kaldı.

TOLGA RAKİPLERİNE FARK ATTI

İkinci turda ise yarışmacılardan armut ve dana fileto kullanarak en lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. MasterChef'te ana kadro seçmelerinde en lezzetli yemekleri yaparak son üçe kalan isimler ise Tayfun, Melih ve Tolga oldu. Şefler yaptıkları oylamada bir ismin açık ara farkla birinci olduğunu dile getirdiler. Daha önce son üçte, üçten başlayıp geriye doğru bir sıralamayla isimler açıklanırken, Tolga'nın açık ara farkla birinci olmasının ardından direkt birinci olan yarışmacının ismi duyuruldu.

ANA KADRO NETLEŞTİ

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu. Daha sonra Suna, Eda, Batuhan, Rıfat, Tanya, Sefa, Esra, Eray, Berker, Sergen, Burcu, Tahsin Dilara, Mert, Çağatay, Ayaz, Gamze ve son olarak Tolga MasterChef All Star kadrosuna girmeyi başaran isimler oldular.