MasterChef All Star'da ilk grupta ana kadroya girenler belli oldu

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve konuk şef Yılmaz Öztürk'ün jüri kadrosunda yer aldığı MasterChef All Star'da ana kadro seçmeleri devam ediyor. İlk grupta yarışan 2018-2019 yarışmacıları arasında ana kadroya giren 5 isim belli oldu. Kalan yarışmacılar da bugün yayınlanacak bölümde yedek kadroya girebilmek için mücadele edecek.
Hakan, Mehmet, Bahri, Mustafa, Orhan, Rıfat, Faruk Batuhan ve Onur ilk turda şefleri isteği üzerine en iyi taş kadayıfı yapmak için mücadele etti. İlk turda en iyi taş kadayıfı yapan Hakan, Mustafa, Faruk Batuhan ve Rıfat ikinci turda yaratıcılıklarını kullanarak kuzu beyni ve Garam Masala kullanarak yemek yapmaya çalıştı.
Hakan gün sonunda en iyi tabağı çıkaran üçüncü isim oldu ve MasterChef'e yedeklerden devam etmeye hak kazandı. Mustafa ve Rıfat son 2'ye kaldı. Hazırladığı tabak şefler tarafından beğenilen Rıfat, MasterChef ana kadrosuna giren 5.yarışmacı oldu.
Ana kadroya girdiğini duyunca çığlık atarak şeflere sarılan Rıfat, "Rıfat dedikleri anda çıldırıyordum, sonunda oldu. Yarışmaya başlamadan önce All Star'ın kolay geçeceğini düşünüyordum. Hatta ilk gün ilk çıkan kişi olacağımı düşünüyordum. Yemekleri, imza tabakları öyle bir tokat vurdu ki... Herkes gibi benim de nevrim döndü. Bu son, şöhretli giriş bana uğurlu gelecek" dedi.
Kadroya giremeyen Mustafa ise yaşadığı üzüntüyü "Herkes inanıyordu bana, güveniyordu. Ben de kendime çok güveniyordum. Demek ki iyi çalışmamışım. Bundan sonra daha çok çalışacağım" sözleriyle dile getirdi.
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