MasterChef All Star'da ilk grupta ana kadroya girenler belli oldu - Son Dakika
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MasterChef All Star'da ilk grupta ana kadroya girenler belli oldu

19.06.2023 10:59

MasterChef All Star'da ana kadro seçmeleri devam ediyor. İlk grupta yarışan 2018-2019 yarışmacıları arasında ana kadroya giren 5 isim belli oldu. Rıfat, hazırladığı tabakla ana kadroya giren son isim oldu. Mustafa ise kadroya giremeyince üzüntüsünü dile getirdi.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve konuk şef Yılmaz Öztürk'ün jüri kadrosunda yer aldığı MasterChef All Star'da ana kadro seçmeleri devam ediyor. İlk grupta yarışan 2018-2019 yarışmacıları arasında ana kadroya giren 5 isim belli oldu. Kalan yarışmacılar da bugün yayınlanacak bölümde yedek kadroya girebilmek için mücadele edecek.

KUZU BEYNİ VE GARAM MASALA İLE YEMEK YAPTILAR

Hakan, Mehmet, Bahri, Mustafa, Orhan, Rıfat, Faruk Batuhan ve Onur ilk turda şefleri isteği üzerine en iyi taş kadayıfı yapmak için mücadele etti. İlk turda en iyi taş kadayıfı yapan Hakan, Mustafa, Faruk Batuhan ve Rıfat ikinci turda yaratıcılıklarını kullanarak kuzu beyni ve Garam Masala kullanarak yemek yapmaya çalıştı.

MasterChef All Star'da ilk grupta ana kadroya giren son isim Rıfat oldu

RIFAT ANA KADROYA GİRDİ

Hakan gün sonunda en iyi tabağı çıkaran üçüncü isim oldu ve MasterChef'e yedeklerden devam etmeye hak kazandı. Mustafa ve Rıfat son 2'ye kaldı. Hazırladığı tabak şefler tarafından beğenilen Rıfat, MasterChef ana kadrosuna giren 5.yarışmacı oldu.

MasterChef All Star'da ilk grupta ana kadroya giren son isim Rıfat oldu

"ALL STAR'DAKİ YEMEKLER TOKAT GİBİ VURDU"

Ana kadroya girdiğini duyunca çığlık atarak şeflere sarılan Rıfat, "Rıfat dedikleri anda çıldırıyordum, sonunda oldu. Yarışmaya başlamadan önce All Star'ın kolay geçeceğini düşünüyordum. Hatta ilk gün ilk çıkan kişi olacağımı düşünüyordum. Yemekleri, imza tabakları öyle bir tokat vurdu ki... Herkes gibi benim de nevrim döndü. Bu son, şöhretli giriş bana uğurlu gelecek" dedi.

MasterChef All Star'da ilk grupta ana kadroya giren son isim Rıfat oldu

MUSTAFA KADROYA GİREMEYİNCE YIKILDI

Kadroya giremeyen Mustafa ise yaşadığı üzüntüyü "Herkes inanıyordu bana, güveniyordu. Ben de kendime çok güveniyordum. Demek ki iyi çalışmamışım. Bundan sonra daha çok çalışacağım" sözleriyle dile getirdi.

MasterChef All Star'da ilk grupta ana kadroya giren son isim Rıfat oldu
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Son Dakika Magazin MasterChef All Star'da ilk grupta ana kadroya girenler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef All Star'da ilk grupta ana kadroya girenler belli oldu - Son Dakika
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