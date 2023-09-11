MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Suna oldu - Son Dakika

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Suna oldu

MasterChef All Star\'da yarışmaya veda eden isim Suna oldu
Son Güncelleme: 11.09.2023 09:16

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Ayaz, Tanya, Tolga, Sefa, Hasan, Esra ve Suna arasında yapılan eleme oyununda Suna aday oldu. Geçtiğimiz haftanın adayı Eda ile son bir oyun oynayan Suna, tabağında kıkırdak unuttuğu için elendi.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Elemeye kalan Ayaz, Tanya, Tolga, Sefa, Hasan, Esra ve Suna potaya girmemek için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda geçtiğimiz haftanın eleme adayı Eda ile yarışan Suna, yarışmadan elendi.

SUNA ELEME ADAYI OLDU

MasterChef'in ilk oyununda yarışmacılar kuzu böbreği ve taze kişniş ile yaratıcı ve lezzetli bir yemek yapmaya çalıştı. Oyunun sonunda Ayaz, Tanya, Sefa en lezzetli yemekleri yaparak devam etme hakkı kazandı. İkinci tura kalan Suna, Esra, Hasan ve Tolga ise Somer Sivrioğlu'nun "Yeşil Mercimekli Mantı" yemeğini yapmaya çalıştı. Şeflerin yaptığı tadım sonrası en başarısız yemeği yapan kişi Suna oldu.

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Suna oldu

TABAĞINDA KIKIRDAK UNUTTU

Suna, geçtiğimiz hafta Çağatay'ın rahatsızlığından dolayı elenmesinin ardından eleme adayı seçilen Eda ile son bir eleme oyunu oynadı. İki yakın arkadaş olan Eda ve Suna final oyununda "Kalamar Dolması ve Mürekkepli Risotto" yapmaya çalıştı. Şeflerin ortak yaptığı yemeği yapmaya çalışan yarışmacılar, kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda ise yemeğinde kıkırdak unutan Suna, MasterChef hayallerine veda etti.

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Suna oldu
MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Suna oldu

MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Suna oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Suna oldu - Son Dakika
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