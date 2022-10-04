MasterChef Türkiye'nin şeflerinin özel hayatı da en az yarışmadaki performansları kadar merak ediliyor. Ancak şefler arasında özel hayatı çalkantılı olan bir isim var ki, o ismin attığı adım dahi takip ediliyor. İşte o isim, MasterChef'in sevilen şefi Somer Sivrioğlu.
Sivrioğlu'nun geçtiğimiz aylarda sevgilisi Pınar Kızılkaya ile yeni bir aşka yelken açması nedeniyle 18 yıllık evliliğini noktaladığı iddia edilmişti. Sivrioğlu, sevgilisiyle ilk fotoğrafını ise geçtiğimiz haftalarda paylaştı.
Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi Kızılkaya'nın yeni fotoğrafları da ortaya çıktı. Bir dönem editörlük yapan isim, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı.
İşte Pınar Kızılkaya'nın fotoğrafları:
Son Dakika › Magazin › Şef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekti! - Son Dakika