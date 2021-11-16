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MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi - Son Dakika

MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi

16.11.2021 08:39

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde elenen iki yarışmacıya ikinci bir şans verildi. Yarışmaya gözyaşları içinde veda eden yarışmacılardan Azize ve Görkem, diğer arkadaşlarından daha lezzetli yemekler yaparak yeniden ana kadroya girdi.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam 113. bölümüyle ekrana geldi. İlk olarak kaptanlık yarışının yapıldığı yarışmada ikinci turda ise elenen yarışmacılara ikinci bir şans verildi.

ESKİ YARIŞMACILAR GERİ DÖNDÜ

Elenen yarışmacılara ana kadroya girmesi için şans vereceklerini söyleyen Sivrioğlu, "Bugün kaptanlık yarışmasından sonra, bugüne kadar elenmiş olan arkadaşlarınızdan yarışmalarla belirleyeceğimiz bir arkadaşımız mavi takıma, bir arkadaşımız ise kırmızı takıma yeniden dahil oluyor" dedi.

ELENDİKTEN HEMEN SONRA YARIŞMAYA GERİ DÖNDÜ

Ana kadroya girecek isimler iki turda belirlendi. İlk turda şıhıl mahşi yemeği yapıldı. Bu turda en lezzetli tabağı çıkaran Azize oldu ve elendikten hemen sonra yarışmaya yeniden dahil oldu. Ana kadroya giren Azize Polat, mavi takıma girdi.

Elenen iki yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye geri döndü

İLK HAFTA ELENEN GÖRKEM DE ANA KADROYA GİRDİ

Ana kadro oyununun ikinci turunda istenen yemek narenciyeli ördek göğsü oldu Süre bitiminde yemeği hazırlayamayan Fatma, değerlendirilmeye alınmadı. Şeflerin tadımı sonrasında Görkem ve Hamza'yı öne çağrıldı. Daha başarılı tabak çıkaran Görkem Demiral, ana kadroya giren ikinci isim oldu ve kırmızı takıma girdi. Görkem, yarışmaya ilk hafta veda etmiş ve erken elendiği için gözyaşlarına boğulmuştu.

Elenen iki yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye geri döndü
MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi - Son Dakika
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