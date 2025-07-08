Mauro Icardi\'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile İstanbul'da yeni bir yaşam kurmayı planlayan Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suárez, eski eşi ve iki çocuğunun babası Benjamín Vicuña hakkında sosyal medya hesabından yaptığı sert paylaşımlarla gündemi sarstı. Çiftin çocuklarının yurt dışına çıkış iznini iptal ettiren Vicuña, Suárez'in tüm planlarını bozdu. Bu hamleye büyük tepki gösteren Suárez, Instagram hesabından uzun bir açıklama yaparak Vicuña'yı hem kötü bir baba hem de sadakatsiz bir eş olmakla suçladı.

"HAMİLEYKEN BANA İHANET ETTİ"

"Kim 'medyatik değilim' deyip kendi versiyonunu yaymak için basını arar?" sözleriyle başlayan Suárez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Çocuklarımızla Kovid olduğumuzda bizi ortada bırakan, Şili'ye gidip günlerce telefonunu kapatıp eğlenen 'yılın babası' oydu. Ben çocuklara bakıp emzirirken o turneye gittiğinde beni hep yalnız bıraktı. 7 yıldır çocuklarını (Şili hariç) hiç tatile götüremedi çünkü çok pahalıydı. İki yaşındaki kızımız gece su istediğinde partiden döndüğü için veremeyen, arkasını dönüp uyumaya devam eden de oydu. Çocukları okula sadece iki kez götürdü ama o anlarda da 'bir imajım var' diyerek fotoğraf çektirmekle meşguldü. Ve ben, karnımda çocuğumu taşırken başka bir kadınla beni aldattı."

Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Şilili kullanıcılar, Suárez'in iddialarını destekledi. Twitter'da bir kullanıcı, "Ben Şililiyim ve China'nın neden yıllarca sustuğunu anlayamıyorum.

Biz burada her şeyi biliyorduk" dedi. Bir diğer kullanıcı ise, "Onu Mayte Rodríguez ile aldattı" diyerek tartışmanın odağına Şilili oyuncu ve model Mayte Rodríguez'i taşıdı.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ İDDİASI GÜNDEMDE

İddialara göre, Vicuña Suárez ile ilişkisini sürdürürken Mayte Rodríguez ile birlikte oldu. Bu gelişme sosyal medyada "üçüncü kişi" tartışmasını yeniden alevlendirdi. Rodríguez'in adı ilk kez anılmasa da bu kez Suárez'in doğrudan açıklamalarıyla olay farklı bir boyuta taşındı.