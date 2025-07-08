Mauro Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Mauro Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı

Mauro Icardi\'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı
08.07.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mauro Icardi ile İstanbul'da yeni bir hayat kurmak isteyen China Suárez, eski eşi Benjamín Vicuña'nın çocukların yurt dışına çıkış iznini iptal ettirmesiyle adeta çileden çıktı. Sosyal medyada patlayan Suárez, Vicuña'nın geçmişte kendisini hamileyken aldattığını ve kötü bir baba olduğunu öne sürdü.

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile İstanbul'da yeni bir yaşam kurmayı planlayan Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suárez, eski eşi ve iki çocuğunun babası Benjamín Vicuña hakkında sosyal medya hesabından yaptığı sert paylaşımlarla gündemi sarstı. Çiftin çocuklarının yurt dışına çıkış iznini iptal ettiren Vicuña, Suárez'in tüm planlarını bozdu. Bu hamleye büyük tepki gösteren Suárez, Instagram hesabından uzun bir açıklama yaparak Vicuña'yı hem kötü bir baba hem de sadakatsiz bir eş olmakla suçladı.

"HAMİLEYKEN BANA İHANET ETTİ"

"Kim 'medyatik değilim' deyip kendi versiyonunu yaymak için basını arar?" sözleriyle başlayan Suárez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Çocuklarımızla Kovid olduğumuzda bizi ortada bırakan, Şili'ye gidip günlerce telefonunu kapatıp eğlenen 'yılın babası' oydu. Ben çocuklara bakıp emzirirken o turneye gittiğinde beni hep yalnız bıraktı. 7 yıldır çocuklarını (Şili hariç) hiç tatile götüremedi çünkü çok pahalıydı. İki yaşındaki kızımız gece su istediğinde partiden döndüğü için veremeyen, arkasını dönüp uyumaya devam eden de oydu. Çocukları okula sadece iki kez götürdü ama o anlarda da 'bir imajım var' diyerek fotoğraf çektirmekle meşguldü. Ve ben, karnımda çocuğumu taşırken başka bir kadınla beni aldattı."

Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Şilili kullanıcılar, Suárez'in iddialarını destekledi. Twitter'da bir kullanıcı, "Ben Şililiyim ve China'nın neden yıllarca sustuğunu anlayamıyorum.

Mauro Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı

Biz burada her şeyi biliyorduk" dedi. Bir diğer kullanıcı ise, "Onu Mayte Rodríguez ile aldattı" diyerek tartışmanın odağına Şilili oyuncu ve model Mayte Rodríguez'i taşıdı.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ İDDİASI GÜNDEMDE

İddialara göre, Vicuña Suárez ile ilişkisini sürdürürken Mayte Rodríguez ile birlikte oldu. Bu gelişme sosyal medyada "üçüncü kişi" tartışmasını yeniden alevlendirdi. Rodríguez'in adı ilk kez anılmasa da bu kez Suárez'in doğrudan açıklamalarıyla olay farklı bir boyuta taşındı.

Sosyal Medya, Mauro Icardi, İstanbul, Magazin, Medya, Baba, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mauro Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım’a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı Ayşe Barım'a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı
Fenerbahçe, Makedon ekibinin hisselerini satın aldı Fenerbahçe, Makedon ekibinin hisselerini satın aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme sona erdi
DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diliyorum DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum
Giresunspor’a Süper Lig müjdesi Giresunspor'a Süper Lig müjdesi
Ayşe Barım’ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı Ayşe Barım'ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı
Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti
12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler’den ilk açıklama 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler'den ilk açıklama
1. Lig’de yeni sezonun fikstürü çekildi İşte ilk haftanın maçları 1. Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi! İşte ilk haftanın maçları
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
Osimhen mesaj yolladı: Size geleceğim, Napoli ile anlaşın Osimhen mesaj yolladı: Size geleceğim, Napoli ile anlaşın

11:38
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
09:48
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor İşte ön plana çıkan model
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor! İşte ön plana çıkan model
09:31
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel’den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
17:39
Avrupa devleri Türk yıldızlara kancayı tek tek takıyor
Avrupa devleri Türk yıldızlara kancayı tek tek takıyor
17:28
Luka Modric’i resmen açıkladılar Ağustos ayında yeni takımına katılıyor
Luka Modric'i resmen açıkladılar! Ağustos ayında yeni takımına katılıyor
17:22
İtalyanlar Fenerbahçe’nin istediği yıldızı açıkladı Özel jeti bile hazır
İtalyanlar Fenerbahçe'nin istediği yıldızı açıkladı! Özel jeti bile hazır
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti’den ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama
16:39
Akasya Asıltürkmen: Önceki hayatımda katildim, öldürme potansiyelim var
Akasya Asıltürkmen: Önceki hayatımda katildim, öldürme potansiyelim var
16:38
Paralimpik sporcunun 12 yılda kazandığı madalya sayısı görenleri hayrete düşürdü
Paralimpik sporcunun 12 yılda kazandığı madalya sayısı görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 12:56:14. #7.13#
SON DAKİKA: Mauro Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.