Tayt tartışmasına Mehmet Ali Erbil de dahil oldu! Serenay Sarıkaya yorumu dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Tayt tartışmasına Mehmet Ali Erbil de dahil oldu! Serenay Sarıkaya yorumu dikkat çekti

04.11.2022 14:22

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Nükhet Duru'nun başlattığı tayt tartışmasına dahil olarak, "Güzel bacakları olan kadınlar taytı rahatlıkla giyebilir. Mesela Serenay Sarıkaya için uygundur" yorumunu yaptı.

Rahatsızlığından dolayı sık sık evinde zaman geçiren ve bu süreçte TikTok'ta yaptığı yayınlarla adından söz ettiren ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Ünlü isim, Nükhet Duru'nun "Ne olur bu tayt olayına 'dur' deyin artık" çıkışı hakkında da yorumsuz kalamadı.

"SERENAY SARIKAYA VE ALEYNA TİLKİ TAYT GİYEBİLİR"

Kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu ifade eden Nükhet Duru'ya cevap veren Mehmet Ali Erbil, "Ben tayt giymiyorum. Nükhet Duru bunu dediyse doğru söylemiştir. Güzel bacakları olan kadınlar taytı rahatlıkla giyebilir. Mesela Serenay Sarıkaya için uygundur. Aleyna Tilki ve Dua Lipa'da giyebilir" diyerek dikkat çekti.

Son dönemde TikTok videolarıyla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil, "Günde 50 dolar kazanıyorum. Öyle yüksek paralar yok" dedi.

Tayt tartışmasına dahil olan Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken Serenay Sarıkaya yorumu
Tayt tartışmasına dahil olan Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken Serenay Sarıkaya yorumu
Tayt tartışmasına dahil olan Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken Serenay Sarıkaya yorumu
Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR
500

Serenay Sarıkaya, Mehmet Ali Erbil, Nükhet Duru, Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tayt tartışmasına Mehmet Ali Erbil de dahil oldu! Serenay Sarıkaya yorumu dikkat çekti - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
15:05 Sosyal medyayı sallayan test! Resimdeki yay nerede?
14:40 İş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Haiti'de tekneden düşerek yaşamını yitirdi
14:16 Yan yana dizilen 19 magandanın düğünde yaptıklarına tepki yağdı
14:15 MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini kabul etmeyen Tunahan Ak, bir kafeye ortak oldu
13:50 Linet'in sahnede giydiği bornoz ve terliğin fiyatı duyanları oldukça şaşırttı
13:41 Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama! Kontrolden çıkan Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek?
13:25 İzmir depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Yarın daha büyüğü gelebilir
13:02 Cinsel tercihiyle gündem olan voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi çok ünlü bir isim çıktı
12:43 İzmir'deki depremden acı haber! Panik nedeniyle kriz geçiren vatandaş yaşamını yitirdi
12:28 740 kişinin yaşadığı bu köyde herkesin soyadı aynı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 15:21:25. #1.13#
SON DAKİKA: Tayt tartışmasına Mehmet Ali Erbil de dahil oldu! Serenay Sarıkaya yorumu dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement