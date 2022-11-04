Tayt tartışmasına Mehmet Ali Erbil de dahil oldu! Serenay Sarıkaya yorumu dikkat çekti

Rahatsızlığından dolayı sık sık evinde zaman geçiren ve bu süreçte TikTok'ta yaptığı yayınlarla adından söz ettiren ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Ünlü isim, Nükhet Duru'nun "Ne olur bu tayt olayına 'dur' deyin artık" çıkışı hakkında da yorumsuz kalamadı.

"SERENAY SARIKAYA VE ALEYNA TİLKİ TAYT GİYEBİLİR"

Kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu ifade eden Nükhet Duru'ya cevap veren Mehmet Ali Erbil, "Ben tayt giymiyorum. Nükhet Duru bunu dediyse doğru söylemiştir. Güzel bacakları olan kadınlar taytı rahatlıkla giyebilir. Mesela Serenay Sarıkaya için uygundur. Aleyna Tilki ve Dua Lipa'da giyebilir" diyerek dikkat çekti.

Son dönemde TikTok videolarıyla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil, "Günde 50 dolar kazanıyorum. Öyle yüksek paralar yok" dedi.