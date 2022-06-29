Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi

29.06.2022 12:23

Sırtında çıkan yağ bezesini göstermek için İstanbul'daki bir özel hastaneye giden Mehmet Ali Erbil, 2 dakikalık muayene için 1.300 TL ücret ödedi. Telefonla bağlandığı canlı yayında verdiği parayı açıklayan Erbil, "Allah kimseyi özel hastaneye düşürmesin, resmen hırsızlık" dedi.

Evinde düşerek rahatsızlanan ve kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, sağlık problemleriyle uğraşıyor. Dün de Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan Erbil, sanatçının vefat ettiği hastaneye giderek aileye taziyede bulundu. Hastaneye gittiğinde sırtında çıkan yağ bezesini de gösteren sanatçı, ödediği ücrete isyan etti.

MUAYENE İÇİN 1300 TL ÖDEDİ

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil, şunları söyledi: "Dün Cüneyt Arkın'ın ailesine taziyeye gittim. Hastaneye gitmişken de sırtımdaki yağ bezesine benzeyen sivilceyi gösterdim. 2 dakika muayene oldum ve enfeksiyon kaptığını söyledi. Sonra sekreter ödemenin 1300 TL olduğunu söyledi. Allah kimseyi hastaneye düşürmesin. Kız kardeşim profesör ve randevuları dolu. Kardeşim durumu iyi olmayan köyden gelen hastalarının verdiği bir tavuk karşılığında 20 bin TL'lik ameliyatı yapıyor. Bunlar da 1300 TL'yi alarak sanki zengin olacaklar."

2 dakika muayene olduğu özel hastaneye 1300 TL ödeyen Mehmet Ali Erbil isyan etti

"DEVLET HASTANESİNE GİTSEYDİM BUNLAR OLMAZDI, ÖZEL HASTANELER HIRSIZ"

"Hastanede konuştuğum kadının annesinin bacağı kırılmış. Kırılan bacağı alçıya almışlar ve 120 bin TL istemişler. Sağlık Bakanımız dünyada olmayacak reformlar yaptı. Allah beni devlet hastanesine düşürseydi bunların hiçbiri başıma gelmezdi. Özel hastaneler hırsız. Asgari ücret 4 bin TL özele giderek bir sivilcesini gösterse maaşının 4'te 1'i gitti. Biz hastanede sesimizi çıkarmadan parayı ödedik."

2 dakika muayene olduğu özel hastaneye 1300 TL ödeyen Mehmet Ali Erbil isyan etti
2 dakika muayene olduğu özel hastaneye 1300 TL ödeyen Mehmet Ali Erbil isyan etti
2 dakika muayene olduğu özel hastaneye 1300 TL ödeyen Mehmet Ali Erbil isyan etti
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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi - Son Dakika
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