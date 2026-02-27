Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti - Son Dakika
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan\'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
27.02.2026 08:50
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan\'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan’ın 7 ay süren evliliği anlaşmalı olarak sona erdi. Çiftin boşanma protokolünün detayları belli oldu. Erbil'in evlilik sürecinde Ceylan'a hediye ettiği otomobil ile düğünde takılan ziynet eşyaları Ceylan'da kaldı. Nafaka talep etmeyen Ceylan, Erbil ile yaşadığı evden ayrıldı. Protokolde yer alan "basına konuşmama" şartı dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmişti. İlişkilerindeki dalgalanmalar ve sık sık yaşadıkları ayrılık-barışma süreçleri kamuoyunun dikkatini çekmişti. Bir dönem ayrı yaşayan çift, daha sonra TikTok üzerinden yaptıkları canlı yayında evliliklerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu. Ancak bu karar kalıcı olmadı. Sürekli inişli çıkışlı bir tablo çizen ikili, son olarak yollarını tamamen ayırma kararı aldı.

Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada Erbil ve Ceylan, tek celsede boşandı. Mahkeme, evliliğin “evlilik birliğinin temelden sarsılması” nedeniyle sona erdirilmesine karar verdi.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN DETAYLARI BELLİ OLDU

Boşanma anlaşmasına göre, Mehmet Ali Erbil’in evlilik sürecinde Gülseren Ceylan’a hediye ettiği otomobil ile düğünde takılan ziynet eşyaları Ceylan’da kaldı. Taraflar mal varlığına ilişkin birbirinden herhangi bir talepte bulunmadı. Gülseren Ceylan’ın evden ayrıldığı öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

"KONUŞMAMA" ŞARTI DA YER ALDI

Erbil’in avukatı Şeyda Yıldırım, tarafların ortak maddeler içeren bir sözleşme imzaladığını belirterek boşanmanın anlaşmalı gerçekleştiğini açıkladı. Yıldırım, sözleşme kapsamında tarafların basına konuşmama kararı aldığını, bu maddeye aykırı davranılması halinde hukuki yaptırım uygulanacağını ifade etti.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
