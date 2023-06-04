Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti boşandıktan sonra Foça'da tatil yapıyor - Son Dakika
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Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti boşandıktan sonra Foça'da tatil yapıyor

04.06.2023 14:30

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti, tek celsede boşandıktan sonra Arzum Onan ailesiyle birlikte Foça'da tatil yapıyor. Doğa ile iç içe keyifli anlar yaşayan Onan, boşanma sürecinin nedenini ve niçinini açıklamamıştı.

Magazin camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çift, 29 Mayıs'ta tek celsede boşandı. Yıllardır aşkla sürdürdükleri evlilikleri sürpriz bir şekilde sonlanan çiftten Arzum Onan, boşanmanın ardından soluğu Foça'da aldı.

DOĞAYLA İÇ İÇE TATİL

Arzum Onan şu sıralar ailesiyle birlikte Foça'da tatil yapıyor. Doğa ile iç içe bir tatil geçiren güzel oyuncu, keyifli anlarından bazı kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Onan'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan kendini doğanın kollarına attı

"NEDENİ VE NİÇİNİ YOK"

Arzum Onan boşanma sürecini şu sözlerle anlatmıştı: "Aslında mükemmel çift olmak ya da görünmek gibi bir iddiamız hiç olmadı. Üstelik örnek çift olarak gösterilmenin sorumluluğu üzerimizde hissettiğimiz bir ağırlık bile oldu çoğu zaman. Boşanma sürecinin kelimelerle açıklanabilecek bir nedeni ve niçini yok"

İşte Arzum Onan'ın tatil pozları;

Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan kendini doğanın kollarına attı
Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan kendini doğanın kollarına attı
Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan kendini doğanın kollarına attı
Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan kendini doğanın kollarına attı
Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan kendini doğanın kollarına attı
Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan kendini doğanın kollarına attı
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Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti tek celsede boşandı Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti tek celsede boşandı

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti boşandıktan sonra Foça'da tatil yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti boşandıktan sonra Foça'da tatil yapıyor - Son Dakika
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