Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti boşandıktan sonra Foça'da tatil yapıyor

Magazin camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çift, 29 Mayıs'ta tek celsede boşandı. Yıllardır aşkla sürdürdükleri evlilikleri sürpriz bir şekilde sonlanan çiftten Arzum Onan, boşanmanın ardından soluğu Foça'da aldı.
Arzum Onan şu sıralar ailesiyle birlikte Foça'da tatil yapıyor. Doğa ile iç içe bir tatil geçiren güzel oyuncu, keyifli anlarından bazı kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Onan'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Arzum Onan boşanma sürecini şu sözlerle anlatmıştı: "Aslında mükemmel çift olmak ya da görünmek gibi bir iddiamız hiç olmadı. Üstelik örnek çift olarak gösterilmenin sorumluluğu üzerimizde hissettiğimiz bir ağırlık bile oldu çoğu zaman. Boşanma sürecinin kelimelerle açıklanabilecek bir nedeni ve niçini yok"
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