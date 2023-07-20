Melek Mosso, Sevgilisiyle Tatilde - Son Dakika
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Melek Mosso, Sevgilisiyle Tatilde

20.07.2023 08:46

Konser maratonuna ara veren Melek Mosso, sevgilisi Serkan Sağdıç'la tatile çıktı. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı sarmaş dolaş pozlarıyla dikkat çekti. Ayrıca, vücudundaki değişim ve ejderha dövmeleri de takipçilerinin ilgisini çekti.

Konser maratonuna ara veren şarkıcı Melek Mosso, sevgilisi Serkan Sağdıç'la tatile çıktı. Ünlü şarkıcısı sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını Instagram hesabından yayınladı.

"GİTTİM, GÖRDÜM, SEVDİM"

Ekim ayında nikah masasına oturacağı Serkan Sağdıç ile aşk dolu pozlar veren ünlü şarkıcı, fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı yayınladığı karelere "Gittim, gördüm, sevdim" notunu düştü.

Sevgilisiyle tatile çıkan Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar! Ejderha dövmesi kimsenin gözünden kaçmadı

EJDERHA DÖVMESİ

Son günlerde kalçasına estetik yaptırdığı iddia edilen Melek Mosso'nun vücudundaki değişim ve ejderha dövmeleri takipçilerinin radarına takıldı. Ünlü şarkıcının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Sevgilisiyle tatile çıkan Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar! Ejderha dövmesi kimsenin gözünden kaçmadı
Sevgilisiyle tatile çıkan Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar! Ejderha dövmesi kimsenin gözünden kaçmadı
Sevgilisiyle tatile çıkan Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar! Ejderha dövmesi kimsenin gözünden kaçmadı
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Melek Mosso, Magazin, Son Dakika

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