Melis Sezen havuz başında bikinisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı - Son Dakika
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Melis Sezen havuz başında bikinisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı

Melis Sezen havuz başında bikinisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı

01.07.2023 22:09

Ünlü oyuncu Melis Sezen, erkek arkadaşı Atilla Bingöl ile çıktığı tatilden havuz başı pozunu paylaştı. Leopar bir bikini tercih eden Sezen'in paylaşımı saatler içerisinde 100 bin beğeni aldı.

Gülcemal dizisinde Deva karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Melis Sezen, iş adamı erkek arkadaşı Atilla Bingöl ile çıktığı tatilden havuz başı pozunu paylaştı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Leopar bir bikini tercih eden Sezen'in paylaşımı saatler içerisinde 100 bin beğeni aldı. Ünlü ismin pozunu beğenenler arasında, Selen Görgüzel, Bengü, İpek Filiz Yazıcı ve Müge Boz gibi isimler yer aldı.

Melis Sezen havuz başında bikinisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı

TEKNEDEN POZUNU PAYLAŞTI

Ayrıca, genç oyuncu bir diğer paylaşımında ise tekneden bir pozunu paylaştı. Sezen, "Omzuma güneşi koydum. Minik bir öpücük kondurdu" notunu düştü.

Melis Sezen havuz başında bikinisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı
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Melis Sezen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melis Sezen havuz başında bikinisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melis Sezen havuz başında bikinisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı - Son Dakika
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