Merakla bekleniyordu! Gülcemal dizisinin tanıtım filmi yayınlandı - Son Dakika
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Merakla bekleniyordu! Gülcemal dizisinin tanıtım filmi yayınlandı

21.03.2023 09:45

Başrollerini Melis Sezen ve Murat Ünalmış'ın paylaştığı Gülcemal dizisinin tanıtım filmi yayınlandı. Merakla beklenen dizide, nefretle başlayan bir aşkı konu alınırken, yayın tarihi ise henüz netlik kazanmış değil.

Başrollerini Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in paylaştığı Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimlerin kadrosunda yer aldığı Gülcemal dizisinden beklenen fragman geldi.

DEVA VE GÜLCEMAL'İN AŞKI ANLATILACAK

Konusu ve oyuncularıyla sosyal medyada da çok konuşulan dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

FOX TV'de yayınlanacak olan Gülcemal dizisinin yayın tarihi ise henüz bilinmiyor.

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Gülcemal dizisinin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı Gülcemal dizisinin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı

Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Cahit Gök, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merakla bekleniyordu! Gülcemal dizisinin tanıtım filmi yayınlandı - Son Dakika


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