Mert Demir konseri yarıda kesti! Berberi sahneye çağırıp...

Ünlü şarkıcı Mert Demir, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Demir'i dinlemeye gelenler arasında sevgilisi Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar, Cihan Ayger, Zeynep Artukmaç, Mert Yazıcıoğlu ve Simge Sağın da vardı.

Gecenin en dikkat çeken anı ise Mert Demir'in imaj değişikliği oldu. Konser sırasında berberini sahneye çağıran şarkıcı, bıyıklarını kestirdi. O anlar sahnenin yanındaki dev ekranlara da yansırken, izleyiciler Demir'in sürprizini şaşkınlıkla izledi.

Bıyıklarını kestirdikten sonra konserine devam eden Mert Demir, ikinci yarıda bıyıksız haliyle sahneye çıktı. Şarkıcının yeni imajı izleyicilerden alkış aldı.

KİBARYE İLE DÜET YAPTI

Mert Demir, konserinde usta sanatçı Kibariye'yi de ağırladı. İkili, “Karakış” şarkısında birlikte düet yaptı.

Konseri “Mert Demir” bandanasıyla izleyen Serenay Sarıkaya ise gecenin sonunda sevgilisi Mert Demir ve Merve Dizdar-Cihan Ayger çiftiyle birlikte fotoğraf çektirdi.