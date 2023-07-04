Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlığı aşk üçgeni yüzünden bitti

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlıkları yaşanan aşk üçgeninden dolayı bitti. Yazıcıoğlu ile ilişkisini noktalayan Saraçoğlu, rol arkadaşı Demir ile aşk yaşamaya başladı. Bir süredir aşk yaşayan çiftten Demir, Saraçoğlu ve Yazıcıoğlu ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı sildi.

İLİŞKİ HAKKINDA KONUŞMADILAR

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yıllardır devam eden arkadaşlığı aşka dönüştü. Her fırsatta haklarında çıkan aşk iddiasını yalanlayan ikili, geçtiğimiz haftalarda çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülendi. İlişkileriyle ilgili sessizliğini koruyan ikiliden Demir'den beklenen hamle geldi. Genç oyuncu, Instagram hesabından Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ile birlikte verdiği pozu kaldırdı.

İşte Mert Ramazan Demir'in sildiği kare: