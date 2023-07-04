Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlığı aşk üçgeni yüzünden bitti - Son Dakika
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Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlığı aşk üçgeni yüzünden bitti

Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlığı aşk üçgeni yüzünden bitti

04.07.2023 09:03

Yıllardır arkadaş olan Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlığı, Saraçoğlu'nun Yazıcıoğlu ile ilişkisini noktalaması ve Demir ile aşk yaşamaya başlamasıyla sona erdi. Demir, çiftle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından sildi.

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlıkları yaşanan aşk üçgeninden dolayı bitti. Yazıcıoğlu ile ilişkisini noktalayan Saraçoğlu, rol arkadaşı Demir ile aşk yaşamaya başladı. Bir süredir aşk yaşayan çiftten Demir, Saraçoğlu ve Yazıcıoğlu ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı sildi.

İLİŞKİ HAKKINDA KONUŞMADILAR

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yıllardır devam eden arkadaşlığı aşka dönüştü. Her fırsatta haklarında çıkan aşk iddiasını yalanlayan ikili, geçtiğimiz haftalarda çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülendi. İlişkileriyle ilgili sessizliğini koruyan ikiliden Demir'den beklenen hamle geldi. Genç oyuncu, Instagram hesabından Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ile birlikte verdiği pozu kaldırdı.

İşte Mert Ramazan Demir'in sildiği kare:

Afra Saraçoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu'yla fotoğrafını sildi
Afra Saraçoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu'yla fotoğrafını sildi
Afra Saraçoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu'yla fotoğrafını sildi
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Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile öpüşürken görüntülendi Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile öpüşürken görüntülendi

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Son Dakika Magazin Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlığı aşk üçgeni yüzünden bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlığı aşk üçgeni yüzünden bitti - Son Dakika
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