MerterModa24 Etkinliği Moda Tutkunlarını Buluşturdu - Son Dakika
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MerterModa24 Etkinliği Moda Tutkunlarını Buluşturdu

İstanbul'da düzenlenen 'MerterModa24' etkinliği, 'farkındalık' temasıyla moda meraklılarını bir araya getirdi. Etkinlikte gerçekleştirilen 'Genç Tasarımcılar Yarışması' ile genç yeteneklere destek verildi.

20.09.2024 17:29
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İstanbul'da bu yıl "farkındalık" temasıyla altıncısı düzenlenen "MerterModa24" etkinliği moda tutkunlarını buluşturdu.

Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikler ve belediyelerin destekleriyle, bu yıl "farkındalık" temasıyla 6'ıncısını düzenlenen "MerterModa24" etkinli renkli görüntülere sahne oldu. Moda tutkunları bu etkinlikte buluştu. 15 üniversiteden 60 başvurunun da değerlendirileceği "Merter Moda Tasarımcılar Yarışması Final Defilesi" Fişekhane'de gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki tasarım fakültesi öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenlenen yarışmada öğrenciler, tekstil sektörü ve moda dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi. İlk üç yarışmacıya verilen para ödüllerinin yanı sıra birinci öğrenciye yurtdışında eğitim ve yaşam destek katkısı sağlandı.

Etkinlikle ilgili konuşan MESİAD Başkanı Gürbüz Oruç, "Değişik etkinliklerin en sonuncusu olan bu görsel şöleni dün 'Genç Tasarımcılar Yarışması' ile başlattık. Merter'in markalarına sahne aldırıyoruz. Merter tekstilin bu dönemdeki parlayan yıldızı. Geçmişte yapılan hataları, yapmak istemiyoruz. Daha marka değeri olan, daha nitelikli ürünler üreten bir bölge haline gelmeye çalışıyoruz. O yüzden bu etkinlikleri düzenliyoruz. Burada gençlere bir gelecek hazırlama adına yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı da destekliyor. Kazanlara hem maddi ödül veriyoruz hem de yurtdışındaki eğitimlerini karşılıyoruz. Merter'deki birçok markamız var. Hatta şöyle söyleyebilirim; hatta kadınların giydiklerinin yüzde 50'sinin etiketlerine bakarlarsa Merter ürünü. Kaliteli ürünlerimiz var. Toplum içindeki algıyı değiştirmek adına böyle bir etkinlik yaptık. Merter'in trendi git gide yükseliyor ve yükselmeye devam edecek. Var olan sıkıntıları bu tür etkinliklerle çözeceğiz. İnanıyorum ki, Merter'deki birçok marka önümüzdeki seneler sahnelerdeki yerini alacak. Merter'den geçmişten bugüne dönem dönem 80 ülkenin alışverişini yaptığı bir ülke. Afrika'dan tutun Türkiye Cumhuriyeti'ne yakın coğrafya ile Avrupa ve Amerika'ya ürün satıyoruz. Hatta Uzak Doğu'ya bile mal satıyoruz. Dünyada Türk tekstili oldukça kaliteli algısı var ama markasal değeri bir türlü sahaya yansıtamadık. Biz bu çalışmaları yaparak Merter'in markalarının dünya üzerinde kendi etiketiyle satılmasını veya mağazalaşmasını amaçlıyoruz. Değişik çalışmalar yapıyoruz. Merter bir değer. Yaklaşık 70-80 ülkeye ürün satılıyor. Bu şekilde ülkenin tanıtımı yapılıyor. Gelen insanları misafir ediyoruz. Misafirperverliğimizi gösteriyoruz. İstanbul'da Merter, Osmanbey, Laleli bize destek veren Zeytinburnu ve Bayrampaşa ile beraber biz bir değer üretiyoruz. Merter'de günlük 2 buçuk milyon ürün üretiliyor ve 2 milyonu yurtdışına satılıyor. Dünyadaki birçok insanı biz giydiriyoruz. Merter piyasası geçmişten dolayı daha ucuz ve taklit ürün olarak biliniyor ama biz bunu aştık. Şu anda Avrupa'daki bir markadan farkımız yok. Hem kalite hem de tasarım anlamında. Tasarımcılar kendilerini eğitiyorlar ve bizim firmalarımızın Avrupa'da söz sahibi olması için çaba harcıyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin MerterModa24 Etkinliği Moda Tutkunlarını Buluşturdu - Son Dakika

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