Merve Boluğur'dan konser vereceği mekana giriş ücretinin 2 bin 500 TL olduğu iddialarına cevap geldi: Tamamen ücretsiz - Son Dakika
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Merve Boluğur'dan konser vereceği mekana giriş ücretinin 2 bin 500 TL olduğu iddialarına cevap geldi: Tamamen ücretsiz

22.07.2022 18:55

Oyunculuğa ara verip şarkıcılık yapmaya başlayan Merve Boluğur, ilk şarkısı "Şşşttt" ile hayranları ile buluştuktan sonra ilk kez sahneye çıktı. Mekana giriş ücretinin kişi başı iki bin 500 TL olduğu iddialarına cevap veren Boluğur, "Sosyal medyada çıkan ücret konuları tamamen yalan. Mekana giriş ücreti alınmıyor. Zaten işletmecimiz, bu gece için çok emek verdi. Girişler tamamen ücretsiz" ifadelerini kullandı.

Piyasaya çıkardığı "Şşşttt" şarkısı ile gündemde olan Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'nda bir mekanda sahne aldı. Nişantaşı'nda bir mekanda performans sergileyen Boluğur'un makyajı, saçları ve sahne kıyafeti dikkat çekti.

Konser Ücreti Tartışılmıştı... Flaş Açıklama Geldi!

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü oyuncu, "Çok heyecanlıyım. Bu benim ilk sahnem" dedi. "Sizleri dinleyeme gelenlere nasıl bir repartüar hazırladınız?" sorusuna, "Bu akşam şarkı söylemeyeceğim. Burada Dj'lik performansı sergileyeme geldim" yanıtını verdi.

Konser Ücreti Tartışılmıştı... Flaş Açıklama Geldi!

"GİRİŞLER TAMAMEN ÜCRETSİZ"

Merve Boluğur, "Sahne alacağı mekandaki kişi başı giriş ücretinin 2 bin 500 TL olacağı" iddiası hakkında şöyle konuştu: "Sosyal medyada çıkan ücret konuları tamamen yalan. Mekana giriş ücreti alınmıyor. Zaten işletmecimiz, bu gece için çok emek verdi. Girişler tamamen ücretsiz."

Konser Ücreti Tartışılmıştı... Flaş Açıklama Geldi!
Konser Ücreti Tartışılmıştı... Flaş Açıklama Geldi!
YORUMLAR
500
Selen Görgüzel yüzüne 'sünnet derisinden' bakım yaptırdığını söyledi Selen Görgüzel yüzüne 'sünnet derisinden' bakım yaptırdığını söyledi Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı
Kaynak: Snob Magazin

Merve Boluğur, Nişantaşı, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Boluğur'dan konser vereceği mekana giriş ücretinin 2 bin 500 TL olduğu iddialarına cevap geldi: Tamamen ücretsiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merve Boluğur'dan konser vereceği mekana giriş ücretinin 2 bin 500 TL olduğu iddialarına cevap geldi: Tamamen ücretsiz - Son Dakika
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