Merve Boluğur'dan konser vereceği mekana giriş ücretinin 2 bin 500 TL olduğu iddialarına cevap geldi: Tamamen ücretsiz

Piyasaya çıkardığı "Şşşttt" şarkısı ile gündemde olan Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'nda bir mekanda sahne aldı. Nişantaşı'nda bir mekanda performans sergileyen Boluğur'un makyajı, saçları ve sahne kıyafeti dikkat çekti.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü oyuncu, "Çok heyecanlıyım. Bu benim ilk sahnem" dedi. "Sizleri dinleyeme gelenlere nasıl bir repartüar hazırladınız?" sorusuna, "Bu akşam şarkı söylemeyeceğim. Burada Dj'lik performansı sergileyeme geldim" yanıtını verdi.

"GİRİŞLER TAMAMEN ÜCRETSİZ"

Merve Boluğur, "Sahne alacağı mekandaki kişi başı giriş ücretinin 2 bin 500 TL olacağı" iddiası hakkında şöyle konuştu: "Sosyal medyada çıkan ücret konuları tamamen yalan. Mekana giriş ücreti alınmıyor. Zaten işletmecimiz, bu gece için çok emek verdi. Girişler tamamen ücretsiz."