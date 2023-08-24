Hastanede tedavi gören Merve Özbey, takipçilerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin - Son Dakika

Hastanede tedavi gören Merve Özbey, takipçilerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Son Güncelleme: 24.08.2023 09:51

Güçlü sesi ve enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı Merve Özbey, geçirdiği ameliyat sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Özbey, sosyal medya hesabından hasta yatağından çektiği videoyla sevenleriyle dertleşerek dua istedi.

Güçlü sesi ve enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı Merve Özbey, geçirdiği ameliyat sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Sosyal medya hesabından hasta yatağından çektiği videoyu paylaşarak sevenleriyle dertleşen Özbey, dua istedi.

"6 AYDIR SÜRÜYOR, ZOR BİR SÜREÇ"

Instagram hesabından yayınladığı videoda takipçilerine içini döken ve geçirdiği zor süreçten bahseden Merve Özbey, "Dün geceyi zor geçirmiş olsam da bugün enerjik uyandım. Hastanede zaman zor geçiyor. 6 ay kadardır sürüyor, bu uzun bir süreç benim için. Biraz durmam gerektiğini fark ettim. Ama durum iyiye gidiyor. En kısa zamanda çocuklarıma ve konserlerime kavuşmak istiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin, güzel haberler vereceğim günleri bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Konserlerini iptal ederek hastaneye yatan Merve Özbey, sevenlerinden dua istedi

KONSERLERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde konserlerini iptal ederek hastanede tedavi görmeye başladığını söyleyen şarkıcı, "Bir süre önce geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti. Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorların tavsiyesiyle 30 Ağustos'a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak ve hep birlikte şarkılar söylemek dileğim ile" demişti.

Konserlerini iptal ederek hastaneye yatan Merve Özbey, sevenlerinden dua istedi
Konserlerini iptal ederek hastaneye yatan Merve Özbey, sevenlerinden dua istedi
Konserlerini iptal ederek hastaneye yatan Merve Özbey, sevenlerinden dua istedi
Konserlerini iptal ederek hastaneye yatan Merve Özbey, sevenlerinden dua istedi

Merve Özbey, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hastanede tedavi gören Merve Özbey, takipçilerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastanede tedavi gören Merve Özbey, takipçilerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin - Son Dakika
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