MET Gala 2023'de Kim Kardashian iddaalı kıyafetiyle ortalığı kavurdu

Moda sektörünün en önemli etkinliği olan ve Metropolitan Museum of Art'ın kostüm enstitüsü yararına düzenlenen Met Gala 2023 bu yıl 2019 yılında 85 yaşında hayatını kaybeden modacı Karl Lagerfeld, onuruna düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gece yıldızlar geçidine döndü.

PLAYBOY ÇEKİMLERİNE ATIFTA BULUNDU

Geceye incilerle süslenmiş kostümüyle katılan Kim Kardashian cesur seçiminden dolayı geçer not aldı. Kim Kardashian'ın kostümü yıllar önce Playboy dergisi için verdiği çarpıcı pozları hatırlattığı için çok konuşuldu.

KIZI EŞLİK ETTİ

Kariyerinin başladığı yıllarda sadece inci kolyelerle poz veren 42 yaşındaki şov yıldızına, gecede dokuz yaşındaki kızı North eşlik etti.