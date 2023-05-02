Moda sektörünün en önemli etkinliği olan ve Metropolitan Museum of Art'ın kostüm enstitüsü yararına düzenlenen Met Gala 2023 bu yıl 2019 yılında 85 yaşında hayatını kaybeden modacı Karl Lagerfeld, onuruna düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gece yıldızlar geçidine döndü.
Geceye incilerle süslenmiş kostümüyle katılan Kim Kardashian cesur seçiminden dolayı geçer not aldı. Kim Kardashian'ın kostümü yıllar önce Playboy dergisi için verdiği çarpıcı pozları hatırlattığı için çok konuşuldu.
Kariyerinin başladığı yıllarda sadece inci kolyelerle poz veren 42 yaşındaki şov yıldızına, gecede dokuz yaşındaki kızı North eşlik etti.
Son Dakika › Magazin › MET Gala 2023'de Kim Kardashian iddaalı kıyafetiyle ortalığı kavurdu - Son Dakika