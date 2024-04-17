Usta sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, bir süredir ulaşamadığı annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmak için Müge Anlı'nın yayınına çıktı.
Küçük yaşta evlatlık verilen Nebioğlu, annesini 2007 yılında bulduğunu, en son da 2010 yılında telefonla konuştuğunu söyledi. Annesinin hayatta olduğunu söyleyen genç kadın, Almanya'da yaşadığını belirtti. Canlı yayında yaşananları anlatan Nebioğlu, şunları söyledi: "Annemi, annesi ünlü etmek istemiş. Annem de İbrahim Tatlıses ile oynamış hatta. Ünlü arkadaşları olmuş ve böylece bu hikaye başlamış. Annem o camianın içine böyle girdiğini anlattı."
"Annemle babamın teknede tanıştığı söyleniyor ama değil. Umarım kendisi çıkar anlatır. Annem bana farklı bir hikaye anlattı ama babam 'Bir gecelik ilişki' dedi. Kimse doğruyu söylemiyor. Annem bir trafik kazasında tanıştıklarını söyledi. Annem bana 'Babanız beni hastaneye götürdü ve iki tane çocuğumun olduğunu biliyordu' dedi. Bana o zaman babamın ismini vermemişti. Annem bana kısa süreli bir aşk yaşadıklarını söylemişti. Babamın tek gecelik ilişki açıklamasını kabul etmiyorum. Eşini de mağdur etmiş ama bizim mağdur olduğumuz kadar kimse olmadı."
Duygu Nebioğlu, sözlerinin devamında annesinin kendisine "Babanı bulursan beni kaybedersin" dediğini de söyledi.
63 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı birliktelikten ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Babalık davası açan Duygu Nebioğlu kazanırken ikizi Sevgi Nebioğlu'nun davası devam ediyor. Kızlarının ortaya çıkmasıyla bir açıklama yapan Metin Akpınar, evlatlarını kabul ederek "Tek gecelik bir ilişkiydi. Eşimden özür dilerim. Hayat geriye doğru akmıyor" demişti.
Son Dakika › Magazin › Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu - Son Dakika
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