Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu

Geniş Video İzle

Yıllar önce Metin Akpınar'ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ve açtığı babalık davasını kazanan Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi.

17.04.2024 11:47  Güncelleme: 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, bir süredir ulaşamadığı annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmak için Müge Anlı'nın yayınına çıktı.

"ANNEMİN ÜNLÜ ARKADAŞLARI OLUNCA HİKAYE BAŞLAMIŞ"

Küçük yaşta evlatlık verilen Nebioğlu, annesini 2007 yılında bulduğunu, en son da 2010 yılında telefonla konuştuğunu söyledi. Annesinin hayatta olduğunu söyleyen genç kadın, Almanya'da yaşadığını belirtti. Canlı yayında yaşananları anlatan Nebioğlu, şunları söyledi: "Annemi, annesi ünlü etmek istemiş. Annem de İbrahim Tatlıses ile oynamış hatta. Ünlü arkadaşları olmuş ve böylece bu hikaye başlamış. Annem o camianın içine böyle girdiğini anlattı."

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kayıp annesini bulmak için Müge Anlı'nın yayınına çıktı

"ANNEM AŞK YAŞADIKLARINI SÖYLEDİ, BABAM 'TEK GECELİK' DEDİ"

"Annemle babamın teknede tanıştığı söyleniyor ama değil. Umarım kendisi çıkar anlatır. Annem bana farklı bir hikaye anlattı ama babam 'Bir gecelik ilişki' dedi. Kimse doğruyu söylemiyor. Annem bir trafik kazasında tanıştıklarını söyledi. Annem bana 'Babanız beni hastaneye götürdü ve iki tane çocuğumun olduğunu biliyordu' dedi. Bana o zaman babamın ismini vermemişti. Annem bana kısa süreli bir aşk yaşadıklarını söylemişti. Babamın tek gecelik ilişki açıklamasını kabul etmiyorum. Eşini de mağdur etmiş ama bizim mağdur olduğumuz kadar kimse olmadı."

Duygu Nebioğlu, sözlerinin devamında annesinin kendisine "Babanı bulursan beni kaybedersin" dediğini de söyledi.

NE OLMUŞTU?

63 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı birliktelikten ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Babalık davası açan Duygu Nebioğlu kazanırken ikizi Sevgi Nebioğlu'nun davası devam ediyor. Kızlarının ortaya çıkmasıyla bir açıklama yapan Metin Akpınar, evlatlarını kabul ederek "Tek gecelik bir ilişkiydi. Eşimden özür dilerim. Hayat geriye doğru akmıyor" demişti.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kayıp annesini bulmak için Müge Anlı'nın yayınına çıktı
Metin Akpınar\'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı\'ya başvurdu

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar, Müge Anlı, Ünlüler, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sirac cirik: Bence Show peşinde ünlü olmak yolunda ilk basamak 23 17 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: Babasını Buldu mu ki? 12 5 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Dizi teklifleri aldı mı acaba ? 3 9 Yanıtla
  • Oguz null: bu kadının derdi ünlü olmak programda Yeşilçam filmleri izlerdiim babama roller yapardım şarkı söylerdim bende de yetenek var gibi konuşuyor derdi babasiyla birlikte vakit geçirmek değil veya annesini bulmak değil annesi gibi ünlü olmak nokta gündemi boşuna meşgul etmeyin 1 4 Yanıtla

18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
15:24 Abdulkadir Selvi’nin AK Parti için yazdığı reçete MHP’yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam Abdulkadir Selvi'nin AK Parti için yazdığı reçete MHP'yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:01:03. #1.11#
SON DAKİKA: Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement