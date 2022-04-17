Metin Şentürk iftar programı için espriyi patlattı: Cumhurbaşkanımızı iftar programında iyi gördüm - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün akşam Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı, oyuncu ve ünlü isimlerle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Davete Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Tamer Karadağlı, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer ve Alişan gibi ünlü isimler katıldı.

SANATÇILARLA SOHBET ETTİ

Programda bir de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrası masaları dolaşarak programa katılan sanatçılarla sohbet etti.

METİN ŞENTÜRK KENDİNE HAS ÜSLUBUYLA PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, iftardaki programının ardından sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiği fotoğrafı paylaşarak "Cumhurbaşkanımızı iftar programında iyi gördüm. Davet için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.