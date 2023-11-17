Metin Uca, pazar günü Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak

Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından İstanbul'da tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Uca'nın saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti. Uca yarın İstanbul'da yapılacak törenin ardından pazar günü Ankara'da defnedilecek.

ZİNCİRLİKUYU MORGU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Uca'nın cenazesi sabah saatlerinde Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemi tamamlanan Metin Uca'nın cenazesi avukatı ve yakınına teslim edildi. Metin Uca'nın cenazesi Zincirlikuyu Morgu'na götürüldü.

PAZAR GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Instagram hesabından Uca'nın cenaze töreni hakkında bilgi veren menajeri Kübra Kalem Baykara, "Acı kaybımız Metin Uca cumartesi günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek veda töreni ile son yolculuğuna uğurlanacaktır. Cenazemiz ise pazar günü öğle namazına müteakip Ankara Kocatepe Camii'nden alınarak Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.