MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur'un vücudundaki kanserli hücreler temizlenerek entübe edildi

MFÖ grubunun usta isimlerinden Özkan Uğur, bir süredir 3. kez yakalandığı lenf kanseriyle mücadele ediyor. Uğur'un 3 aydır Koşuyolu'ndaki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gördüğü ve kendisi için beyaz kan arandığı öğrenildi. Vücudundaki kanserli hücreler temizlenen oyuncu böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edildi.

KANSERLİ HÜCRELER TEMİZLENDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 8 ay önce yeniden rahatsızlanan Özkan Uğur, yoğun bakımda tedavi görüyor. Son günlerde sanat dünyasının isim vermeden paylaştığı "beyaz kan arıyoruz" ilanının Özkan Uğur için istendiği de öğrenildi. Aranan kanın bulunmasının ardından böbreklerinden de rahatsızlanan Özkan, entübe edildi. Öte yandan Özkan Uğur'un vücudundaki kanserli hücreler de temizlendi.

TEDAVİSİ İÇİN SAHNELERE ARA VERMİŞTİ

Geçtiğimiz sene 3. kez kansere yakalandığını öğrenen Özkan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…"