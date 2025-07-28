Mine Koşan: Babasız çocuk istemedim, çok gözyaşı döktüm ama olmadı - Son Dakika
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Mine Koşan: Babasız çocuk istemedim, çok gözyaşı döktüm ama olmadı

Mine Koşan: Babasız çocuk istemedim, çok gözyaşı döktüm ama olmadı
28.07.2025 16:47
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Sanat müziğinin usta ismi Mine Koşan, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'na samimi itiraflarda bulundu. Çocukluk yıllarından evlilik hayatına, müzik yolculuğundan annesini kaybettiği ana kadar birçok konuda yaşadığı derin acıları anlattı.

Sanat dünyasının güçlü sesi Mine Koşan, Haberler.com'da yayınlanan Haber Bahane programında geçmişiyle yüzleşti. Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularına içtenlikle yanıt veren sanatçı, fakir bir çocukluk geçirdiğini, çocuk sahibi olamadığını ve hayatı boyunca hayal kırıklıklarıyla mücadele ettiğini dile getirdi. Koşan, yaşadığı fiziksel şiddetleri, uğradığı ihanetleri ve annesinin ölümünden duyduğu büyük acıyı tüm açıklığıyla paylaştı.

"MÜZİĞE YATIRIMDAN FAKİRLEŞTİM"

" Mısır'da değil Türkiye'de doğdum, Mısır'a müzik yapmak için gittim" diyen Koşan, sanata ve müziğe verdiği emeği anlatırken, "Müziğe yatırım yapmaktan çok fakirleştim" sözleriyle duygularını ifade etti.

"ANNEMİ KAYBETMEK EN BÜYÜK KIRILMA NOKTAMDI"

Koşan, hayatındaki en büyük acının annesinin kaybı olduğunu söyleyerek "Annemin 5 günlük ömrü varmış, bizden sakladılar" dedi. Bu sürecin kendisinde derin izler bıraktığını belirtti.

Mine Koşan: Babasız çocuk istemedim, çok gözyaşı döktüm ama olmadı

"ÇOCUKLUĞUMU HİÇ YAŞAYAMADIM"

"Çocukluğumda sıkıntılar çektim, çok fakir bir ailede büyüdüm" diyen sanatçı, "Hiçbir zaman bebeğim olmadı. Çocukluğumu hiç yaşayamadım" diyerek duygusal anlar yaşadı.

"TÜRKİYE'DE KASİDE OKUYAN İLK KADIN OLDUM"

Sanat kariyerine dair çarpıcı anekdotlar paylaşan Mine Koşan, "Arapça şarkıyı ilk okuyanlardanım, ilk defa 20 kişilik özel orkestrayla sahneye çıktım" dedi. Ayrıca, "Türkiye'de ilk kez kaside okuyan kadın sanatçıyım" sözleriyle öncü kimliğine vurgu yaptı.

"ÇOCUK İSTEDİM AMA OLMADI"

"Çocuğum olmasını çok istedim, çok gözyaşı döktüm ama maalesef olmadı" diyen Koşan, "Babasız bir çocuk istemedim, babasız ve annesiz çocuk çok zor" ifadeleriyle anne olamamanın içindeki burukluğa değindi.

"ŞİDDET GÖRDÜM, ALDATILDIM, BÜYÜ YAPILDI"

Mine Koşan, özel hayatında çok fazla fiziksel şiddet yaşadığını ve aldatıldığını anlatırken, "Aldatıldığımı yakaladım, 2 ay sokağa çıkmadım" dedi. "Benimle çok uğraştılar, büyü yaptılar" diyerek hayatında karşılaştığı travmaları da dile getirdi.

"NE SANSASYONUM VAR NE SKANDALIM"

"Açık havada bir tane konserim yok çünkü ne sansasyonum ne de skandalım var" sözleriyle medyatik olmamanın sahne fırsatlarını etkilediğini belirten Koşan, sanat camiasında yaşadığı zorluklara da değindi.

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Son Dakika Magazin Mine Koşan: Babasız çocuk istemedim, çok gözyaşı döktüm ama olmadı - Son Dakika

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