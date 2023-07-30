Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son paylaşımında Tugay, "Yaz" notuyla kırmızı bikinili fotoğraflarını paylaştı.
Güzel oyuncunun paylaşımına takipçileri, "Kırmızının yakıştığı tek insan", "Abla sen hiç mi yaşlanmıyorsun?", "Dünya tarihinin en güzel kadını" gibi yorumlar yaptı.
Mine Tugay geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 45 yaşına girdiğini duyurmuştu.
İşte paylaşıma gelen bazı yorumlar:
Son Dakika › Magazin › Mine Tugay, kırmızı bikinili yaz paylaşımıyla takipçilerini mest etti: Sen hiç mi yaşlanmıyorsun? - Son Dakika