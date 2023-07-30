Mine Tugay, kırmızı bikinili yaz paylaşımıyla takipçilerini mest etti: Sen hiç mi yaşlanmıyorsun? - Son Dakika
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Mine Tugay, kırmızı bikinili yaz paylaşımıyla takipçilerini mest etti: Sen hiç mi yaşlanmıyorsun?

30.07.2023 21:54

45 yaşına giren ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından kırmızı bikinili fotoğraflarını paylaştı. "Yaz" notuyla paylaşılan fotoğraflar kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Tugay'ın bu paylaşımına takipçilerinden 'Abla sen ne yaşlanacaksın?', 'Dünya tarihinin en güzel kadını' gibi yorumlar geldi.

Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son paylaşımında Tugay, "Yaz" notuyla kırmızı bikinili fotoğraflarını paylaştı.

"SEN HİÇ Mİ YAŞLANMIYORSUN?"

Güzel oyuncunun paylaşımına takipçileri, "Kırmızının yakıştığı tek insan", "Abla sen hiç mi yaşlanmıyorsun?", "Dünya tarihinin en güzel kadını" gibi yorumlar yaptı.

Mine Tugay, kırmızı bikinili yaz paylaşımıyla takipçilerini mest etti: Sen hiç mi yaşlanmıyorsun?

45 YAŞINA GİRDİ

Mine Tugay geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 45 yaşına girdiğini duyurmuştu.

Mine Tugay, kırmızı bikinili yaz paylaşımıyla takipçilerini mest etti: Sen hiç mi yaşlanmıyorsun?

İşte paylaşıma gelen bazı yorumlar:

Mine Tugay, kırmızı bikinili yaz paylaşımıyla takipçilerini mest etti: Sen hiç mi yaşlanmıyorsun?
Mine Tugay, kırmızı bikinili yaz paylaşımıyla takipçilerini mest etti: Sen hiç mi yaşlanmıyorsun?
Mine Tugay, kırmızı bikinili yaz paylaşımıyla takipçilerini mest etti: Sen hiç mi yaşlanmıyorsun?
Mine Tugay, kırmızı bikinili yaz paylaşımıyla takipçilerini mest etti: Sen hiç mi yaşlanmıyorsun?

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Mine Tugay, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mine Tugay, kırmızı bikinili yaz paylaşımıyla takipçilerini mest etti: Sen hiç mi yaşlanmıyorsun? - Son Dakika


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