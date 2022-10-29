Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Sarıyer ilçesinde şirketine gittiği sırada bir araçla çarpıştı. Aynı motorda bulunan kızı Banu Ilıcalı yara almazken, Ilıcalı kolundan yaralandı.
Acun Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından taburcu edilen Ilıcalı, normal hayatına çok hızlı bir dönüş yaptı.
Ünlü yapımcının kolunun sargılı olmasına rağmen ayak tenisi oynaması dikkat çekti. Ilıcalı tenis maçından karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Son Dakika › Magazin › Motosiklet kazasında kolunu sakatlayan Acun Ilıcalı yaptıklarıyla şaşırttı - Son Dakika