Motosiklet kazasında kolunu sakatlayan Acun Ilıcalı yaptıklarıyla şaşırttı - Son Dakika
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Motosiklet kazasında kolunu sakatlayan Acun Ilıcalı yaptıklarıyla şaşırttı

29.10.2022 18:06

İstanbul Sarıyer'de kızıyla birlikte geçirdiği motosiklet kazasının ardından kolundan ameliyat edilen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sargılı koluyla futbol oynaması sevenlerini hayretler içerisinde bıraktı.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Sarıyer ilçesinde şirketine gittiği sırada bir araçla çarpıştı. Aynı motorda bulunan kızı Banu Ilıcalı yara almazken, Ilıcalı kolundan yaralandı.

AMELİYAT EDİLDİ

Acun Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından taburcu edilen Ilıcalı, normal hayatına çok hızlı bir dönüş yaptı.

FUTBOL OYNAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü yapımcının kolunun sargılı olmasına rağmen ayak tenisi oynaması dikkat çekti. Ilıcalı tenis maçından karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın sakat koluyla yaptıkları herkesi hayretler içerisinde bıraktı
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Son Dakika Magazin Motosiklet kazasında kolunu sakatlayan Acun Ilıcalı yaptıklarıyla şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet kazasında kolunu sakatlayan Acun Ilıcalı yaptıklarıyla şaşırttı - Son Dakika
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