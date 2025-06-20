Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi - Son Dakika
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Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

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Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
20.06.2025 08:21
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Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
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Mozambikli şarkıcı Ana Barbara Buldrin, İstanbul'daki özel bir hastanede yapılan estetik operasyon sonrası uyandırma sürecinde yaşanan komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, adli süreçle eş zamanlı olarak hastane, ilgili hekim ve sağlık birimlerine inceleme başlattı. Açıklamada, denetimlerin sürdüğü ve ölüm nedeninin otopsiyle netleşeceği belirtildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul'da özel bir hastanede estetik operasyonu sonucu hayatını kaybeden Mozambikli sosyal medya fenomeni Ana Barbara Buhr Buldrin'in ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

Mozambikli fenomen ve şarkıcı Ana Brbara Buhr Buldrini, İstanbul'da özel bir hastanede geçirdiği estetik ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Fenomenin ölümünün ardından İl Sağlık Müdürlüğü, olaya ilişkin inceleme başlattığını duyurdu.

Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Açıklamada, "Bazı medya organlarında yer alan, sosyal medya fenomeni Ana Brbara Buhr Buldrini'nin estetik operasyon sırasında hayatını kaybettiği yönündeki haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti hasıl olmuştur.

Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Buldrini, 15 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'daki özel bir hastanede geçirdiği estetik operasyonun ardından, uyandırma sürecinde gelişen ciddi komplikasyonlar nedeniyle tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacaktır. Bakanlığımızın tıbbi sürece ilişkin incelemesi titizlikle sürdürülmektedir. Ayrıca müdürlüğümüzün re'sen talimatıyla, söz konusu hastanenin ameliyathane ve yoğun bakım birimleri ile ilgili hekimin muayenehanesinde olağan dışı denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim süreci devam etmekte olup olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yol yolcu :
    Allah rızası için sağlık sektörü çalışanları lütfen işinizi düzgün yapın.. daha bundan iki sene eveline kadar sağlık sektöründe neredeyse dünya devi olmuştuk.. sektörümüzü baltalamayın.. lütfen işinizi yaparken ülkemizi düşünün..herşey para değildir. 8 0 Yanıtla
  • ZEKİ:
    Bu nasıl mozambikli beyaz bu. 2 3 Yanıtla
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