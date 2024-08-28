Muazzez Ersoy, sütyensiz sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Muazzez Ersoy, sütyensiz sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı

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66 yaşındaki usta sanatçı Muazzez Ersoy, son konserinde içine sütyen giymediği derin göğüs dekolteli bir kıyafet tercih etti. Derin dekoltesiyle dikkatleri üzerine çeken Ersoy'un sahne tarzı eleştiri yağmuruna tutuldu.

28.08.2024 14:26  Güncelleme: 14:44
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Türk sanat müziğinin 'Nostalji kraliçesi' olarak anılan Muazzez Ersoy, konser maratonuna devam ediyor. Son olarak bir bankanın davetinde sahneye çıkan sanatçı, kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Fazla kilolarını verdikten sonra dekolteli kıyafetler tercih ederek "Zayıf olunca sahnede ne giyseniz yakışıyor" diyen Ersoy, bu sefer de içine sütyen giymeden deri göğüs dekolteli bir gömlek giydi. Göğüs ve karın dekoltesiyle dikkatleri üzerine çeken sanatçı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 66 yaşındaki Ersoy'un kıyafetini açık bulan kullanıcılar "Her yerini açmışsın" ve "Kendisine bu kıyafeti hiç yakıştıramadım" yorumu yapıldı.

İşte Muazzez Ersoy'un cesur kıyafeti ve gelen yorumlar...

Muazzez Ersoy, sütyensiz sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı
Muazzez Ersoy, sütyensiz sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı
Muazzez Ersoy, sütyensiz sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı
Muazzez Ersoy, sütyensiz sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı
Muazzez Ersoy, sütyensiz sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı
Muazzez Ersoy, sütyensiz sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı
Muazzez Ersoy, sütyensiz sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı

Muazzez Ersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Muazzez Ersoy, sütyensiz sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • İlyas Sarı: yaşlandıkça akılları gidiyor heralde..ne yapacaklarini nassil ilgi çekeceklerini şasırıyorlar 32 0 Yanıtla
  • Metehan Gazabiniz: oda insan ve yanıyor yanım yanım yanıyor.!?!.. 13 1 Yanıtla
  • Ümit Onur: Mal beyanında bulunmuş, gerek varmıydı? Kesinlikle HAYIR 13 0 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ: yarısını göstermekle hepsini göstermek arasında pek bir fark kalmıyor 10 0 Yanıtla
  • Sedat alat: Amaninnnn 5 0 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Memelere özgürlük :))) 3 0 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: Maşallah demek düşer bize 1 0 Yanıtla
  • Recep Acar: Torun torba sahibi 1 0 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi: Güzel olmuş 1 0 Yanıtla
  • Seko: öbür tarafı düşünen yok hep para hep para kurtarirmi onları para malesef 0 0 Yanıtla
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