Müge Anlı'da 1 yıldır kayıp olan 35 yıllık eşini gören kadın sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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Müge Anlı'da 1 yıldır kayıp olan 35 yıllık eşini gören kadın sinir krizi geçirdi

25.04.2023 16:53

Bir yıl önce kayıplara karışan 30 yıllık eşini bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan kadın, bugün güzel haberi aldı. Canlı yayında yüzleştiği eşine önce sarılan kadın, aldığı olumsuz cevaplardan sonra çıldırdı. Sinir krizi geçiren ve eşine ayakkabı fırlatmaya kalkışan kadın, Anlı'nın ekibi tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Güler Kahraman isimli kadın, 1 yıl önce Balıkesir'de ortadan kaybolan 30 yıllık eşi Serdar Kahraman'ı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Eşinin daha önce de başka kadınlar için evden kaçtığını ancak geri döndüğünü söyleyen kadın, bugün yayında güzel haberi aldı. Canlı yayında kayıp eşiyle bir araya gelen Güler Kahraman, adeta çılgına döndü.

EŞİNDEN KÖŞE BUCAK KAÇTI

Güler Kahraman, karşısında gördüğü eşinin boynuna atlayarak sarılırken eşi kaçmaya çalıştı. Eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri süren adam, yan yana gelmek dahi istemedi. Hayatında başka bir kadının olmadığını söyleyen Serdar Bey boşanmak isterken eşi çılgına döndü.

Müge Anlı'da ortalık karıştı! 1 yıldır kayıp olan 35 yıllık eşini gören kadın çılgına döndü

AYAKKABI FIRLATMAYA ÇALIŞTI

Sık sık sinirlerine hakim olamayarak eşinin yanına gitmeye çalışan kadın, bir ara ayakkabısını çıkartarak fırlatmaya çalıştı. Görevliler ise sinirlerine hakim olamayan kadını tutarak sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti. Yaşananlara rağmen eşinden vazgeçmeyeceğini söyleyen Güler Kahraman, barışmak istediğini söyleyerek boşanmayı reddetti.

Müge Anlı'da ortalık karıştı! 1 yıldır kayıp olan 35 yıllık eşini gören kadın çılgına döndü
Müge Anlı'da ortalık karıştı! 1 yıldır kayıp olan 35 yıllık eşini gören kadın çılgına döndü
Müge Anlı'da ortalık karıştı! 1 yıldır kayıp olan 35 yıllık eşini gören kadın çılgına döndü
Müge Anlı'da ortalık karıştı! 1 yıldır kayıp olan 35 yıllık eşini gören kadın çılgına döndü
Müge Anlı'da ortalık karıştı! 1 yıldır kayıp olan 35 yıllık eşini gören kadın çılgına döndü
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Balıkesir, Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'da 1 yıldır kayıp olan 35 yıllık eşini gören kadın sinir krizi geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı'da 1 yıldır kayıp olan 35 yıllık eşini gören kadın sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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