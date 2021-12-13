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Müge Anlı'dan, intihar eden Serkan Kıyak hakkında ilk yorum: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş - Son Dakika

Müge Anlı'dan, intihar eden Serkan Kıyak hakkında ilk yorum: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş

13.12.2021 10:29

Eşi pideciye kaçtığı için Müge Anlı'nın programında kendini yerlere atan Serkan Kıyak, evinde intihar etti. Kıyak'ın ölümü hakkında konuşan Müge Anlı ise "Eşi, aileyi arayıp 'maaşı da ben alacağım çocuğu da size bırakacağım' demiş. Biz çok üzüldük" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak günlerdir haber alamadığı eşi için yardım isteyen Serkan Kıyak, gelen telefon bağlantısı ile adeta yıkılarak sinir krizi geçirmişti. Pideciye kaçan eşinin kendisini ve ailesini istemediğini ifade etmesiyle kendini yerlere atan adam, dün evinde ölü bulundu.

"BUGÜN SERKAN'LA PROGRAMA ÇIKACAKTIK"

Serkan Kıyak'ın evinde intihar etmesiyle ilgili bugünkü canlı yayınında konuşan Müge Anlı, şunları söyledi: "Dün çok üzücü bir haber aldım. Hepimiz onu çok sevmiştik. Buradan gittikten sonra eşiyle barışma çabalarını sürdürmüş ama ret cevabı almış. Çocuğunu ablasına bırakıp hayatına son vermiş. Geçen haberlerde evde ölü olarak bulunuyor ama soruşturmalar sürüyor. Biz onu bugün İstanbul'a bekliyorduk onunla Zahide Yetiş'in programında birlikte mutfağa girecektik. Sanırım tüm amacını bu evliliğe bağlamış. Giderken morali gayet yerindeydi. Ailesi de 'seni yeniden evlendiririz' demiş. Biz burada kalması için de ısrar ettik. Burada yerlere yatınca biz ona bir psikiyatriden destek al demiştik ama kabul etmedi.

"MAAŞI BEN ALACAĞIM, ÇOCUĞU DA SİZE BIRAKACAĞIM"

"Serkan çok iyi kalpli bir çocuk ben onu çok sevdim. Eşi, aileyi arayıp 'Maaşı da ben alacağım çocuğu da size bırakacağım' demiş. Benim annem de ilk bunu söylemişti. Çok üzüldüm Allah rahmet eylesin."

Müge Anlı, intihar eden Serkan Kıyak hakkında konuştu: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş

ACILI KARDEŞ: ÇOCUĞU ONA VERMEYECEĞİZ

Abisinin ölümüyle yıkılan kardeş Ayşe Şenol ise "Çok üzgünüz, abim en sonra 'çocuğum için yaşayacağım' dedi. Çocuğu dün onun ninnisiyle uyudu. Zehra'ya çocuğu vermeyeceğiz. Velayet konusunda bize yardımcı olur musunuz" dedi.

EVİNDE CANINA KIYDI

Yerel yayın yapan Usakgundem.com'un haberine göre; Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşinin pideciye kaçması üzerine sinir krizi geçirerek kendini yerlere atan ve "Beni 4-5 defa aldattın, affettim. Dön gel, yine affederim" diyen Serkan Kıyak, girdiği bunalım sonucu evinde kendini asarak intihar etti. 32 yaşındaki Serkan Kıyak, ikamet ettiği Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi sokağındaki evinde hayatına son verdi. Yetiştirme yurtlarında büyüyen ve 2 yıl önce görücü usulü ile evlendiği eşinden bir yaşında da çocuğu olan Kıyak'ın eşinin kaçması sebebiyle bunalıma girdiği ve yakınlarına telefonundan mesaj çekerek helalleştiği öğrenildi.

Müge Anlı, intihar eden Serkan Kıyak hakkında konuştu: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş

Müge Anlı'dan, intihar eden Serkan Kıyak hakkında ilk yorum: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş

Müge Anlı, İntihar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'dan, intihar eden Serkan Kıyak hakkında ilk yorum: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (3)
  • Hülya COŞKUN: Yaa bu tür olaylardan kaçarak toplum düzelmez.Yalan bir olay mı var hayır gerçek yaşanmışlık var ortada. Eee her program yasaklansın gözümüz kulağımız tıkansın sessiz sedasız yaşayıp gidelim ohh ne güzel.Az gerçekçi olun artık. Bunlar da hayatta bir tecrübedir , derstir.Görün duyun bilin neler oluyor işte. Millet bir çare içinde sığınıyor bu programlara.Nereye gideceğini biliyor.Şov yapanları da RTÜK bilir. Cevap Yaz 16 4 Yayından Kaldır
  • erhan yazar: kadınları ulaşılamaz üstün peşinden koşulan erkekleri kqdına muhtaç zavallı halde gösteren ve kadınları erkeklerle oynayan duruma getiren bu sonuçla erkeklerin psikolojisini bozan aileye fitne güvensizlik katan bu ve bunun gibi programlar yasaklanmadığı sürece izleyen kadınlar kocaya değer vermez erkeklerde kadına güvenmez Cevap Yaz 21 17 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Müge Anlı'dan, intihar eden Serkan Kıyak hakkında ilk yorum: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş - Son Dakika
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