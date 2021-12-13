Müge Anlı'dan, intihar eden Serkan Kıyak hakkında ilk yorum: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak günlerdir haber alamadığı eşi için yardım isteyen Serkan Kıyak, gelen telefon bağlantısı ile adeta yıkılarak sinir krizi geçirmişti. Pideciye kaçan eşinin kendisini ve ailesini istemediğini ifade etmesiyle kendini yerlere atan adam, dün evinde ölü bulundu.

"BUGÜN SERKAN'LA PROGRAMA ÇIKACAKTIK"

Serkan Kıyak'ın evinde intihar etmesiyle ilgili bugünkü canlı yayınında konuşan Müge Anlı, şunları söyledi: "Dün çok üzücü bir haber aldım. Hepimiz onu çok sevmiştik. Buradan gittikten sonra eşiyle barışma çabalarını sürdürmüş ama ret cevabı almış. Çocuğunu ablasına bırakıp hayatına son vermiş. Geçen haberlerde evde ölü olarak bulunuyor ama soruşturmalar sürüyor. Biz onu bugün İstanbul'a bekliyorduk onunla Zahide Yetiş'in programında birlikte mutfağa girecektik. Sanırım tüm amacını bu evliliğe bağlamış. Giderken morali gayet yerindeydi. Ailesi de 'seni yeniden evlendiririz' demiş. Biz burada kalması için de ısrar ettik. Burada yerlere yatınca biz ona bir psikiyatriden destek al demiştik ama kabul etmedi.

"MAAŞI BEN ALACAĞIM, ÇOCUĞU DA SİZE BIRAKACAĞIM"

"Serkan çok iyi kalpli bir çocuk ben onu çok sevdim. Eşi, aileyi arayıp 'Maaşı da ben alacağım çocuğu da size bırakacağım' demiş. Benim annem de ilk bunu söylemişti. Çok üzüldüm Allah rahmet eylesin."

ACILI KARDEŞ: ÇOCUĞU ONA VERMEYECEĞİZ

Abisinin ölümüyle yıkılan kardeş Ayşe Şenol ise "Çok üzgünüz, abim en sonra 'çocuğum için yaşayacağım' dedi. Çocuğu dün onun ninnisiyle uyudu. Zehra'ya çocuğu vermeyeceğiz. Velayet konusunda bize yardımcı olur musunuz" dedi.

EVİNDE CANINA KIYDI

Yerel yayın yapan Usakgundem.com'un haberine göre; Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşinin pideciye kaçması üzerine sinir krizi geçirerek kendini yerlere atan ve "Beni 4-5 defa aldattın, affettim. Dön gel, yine affederim" diyen Serkan Kıyak, girdiği bunalım sonucu evinde kendini asarak intihar etti. 32 yaşındaki Serkan Kıyak, ikamet ettiği Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi sokağındaki evinde hayatına son verdi. Yetiştirme yurtlarında büyüyen ve 2 yıl önce görücü usulü ile evlendiği eşinden bir yaşında da çocuğu olan Kıyak'ın eşinin kaçması sebebiyle bunalıma girdiği ve yakınlarına telefonundan mesaj çekerek helalleştiği öğrenildi.