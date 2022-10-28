Müge Anlı'da ekrana gelen olayda, yüzlerce kişiyi dolandırarak 50 milyon lira vurgun yapan şahsın estetikli hali şaşkınlık yarattı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir dolandırıcılık olayı işlenmeye başlandı. Tuba isimli genç kadın, kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını iddia ettiği Mustafa İnce'nin bulunması için canlı yayına çıktı. Tuba Hanım'ın ardından birçok kişi programa başvurarak aynı kişi tarafından mağdur edildiklerini söylemişti.

"BU İŞİ SEVGİLİSİYLE SÜRDÜRÜYOR"

Bu yayın sırasında da birçok kişi aynı yöntemle Mustafa İnce tarafından dolandırıldıklarını iddia etmişti. Mustafa'nın eşi Melek de yayına bağlanarak, evli olsa da boşanma davalarının sürdüğünü, eşinin sevgilisi Ece'yle bu işi yaptığını ve 6 yıldır eve gelmediğini aktarmıştı.

50 LİRALIK VURGUN YAPTI

Mustafa İnce'nin mağdur ettiği iddia edilen 20'den fazla insan stüdyoya gelmişti. Toplam olarak gelen ihbarlarla birlikte 50 milyonluk bir vurgun yaptığı öğrenilmişti.

SON HALİNİ YAYINLADI

Bugün de Mustafa İnce'nin yurt dışına kaçma planı yaptığı iddia edildi. Bunu duyan Müge Anlı da sonunda Mustafa İnce'nin fotoğrafını yayınladı. İnsanları 50 milyon TL dolandırdığı belirtilen Mustafa İnce'nin eski haliyle yeni hali arasındaki inanılmaz fark görenleri şaşırttı. Canlı yayına bağlanıp mağdur gibi görünen İnce'nin cevaplarından rahatsız olan Anlı "Şuna bak, binbir surat" diyerek İnce'ye tepki gösterdi. Mustafa İnce'nin aldığı paralarla estetik, botoks yaptırdığı söylenmişti.