 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Murat Cemcir, düğününe dahi katılmadığı eski dostu Ahmet Kural hakkında konuştu: Kırgın değiliz - Son Dakika

Murat Cemcir, düğününe dahi katılmadığı eski dostu Ahmet Kural hakkında konuştu: Kırgın değiliz

11.11.2023 09:32  - Güncelleme: 09:54

Birçok projede rol aldığı Ahmet Kural ile bir süredir görüşmeyen ve düğününe dahil katılmayan Murat Cemcir, ''Küs değiliz. Ben katılım durumumu belirtmek zorunda olduğum çağrıldığım hiç bir yere gitmem. Bu kermes de olur, gala da olur, düğün de olur'' dedi.

2011 yılında Çalgı Çengi de başrolü oynayan ve sonrasında İşler Güçler, Kardeş Payı, Düğün Dernek, Çalgı Çengi İkimiz, Ailecek Şaşkınız projelerinde başrolü paylaşan Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in yıllar süren dostluğu 2020 yılında rol aldığı Baba Parası filmiyle bitti. Şahsiyet dizisinin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cemcir, Kural ile küs olmadıkları sadece artık kariyerinde tek başına yolculuk yapmak istediğini söyledi.

"KARDEŞ KARDEŞE KIRILMAZ"

Ahmet Kural ile bahsedildiği gibi küs olmadıklarını söyleyen Cemcir, "Ahmet'le ayrılmış değiliz. Benim çok sevdiğim bir dostum, kardeşim, çok yetenekli bir komedyen ve birlikte çok güzel filmler yaptık. Tekrardan bir araya gelmeme durumumuz olduğunu düşünmüyorum. Bu konularla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Kırgınlık yok. Kardeş kardeşe, arkadaş arkadaşa kırılmaz. Bizde öyle bir şey yok. Güzel ve yeni hikayelerin içindeyim" dedi.

Murat Cemcir, düğününe dahi katılmadığı eski dostu Ahmet Kural hakkında konutu: Kırgın değiliz

"LCV OLARAK ÇAĞRILDIĞIM DÜĞÜNLERE GİTMİYORUM"

Yaz başında Bodrum'da evlenen Ahmet Kural'ın düğününe neden katılmadığı sorulan başarılı oyuncu "Ben LCV (Katılım durumu belirtme zorunluluğu) olarak çağrıldığım hiç bir yere gitmem. Bu kermes de olur, gala da olur, düğün de olur. Maddi anlaşmazlık söz konusu değil, manevi anlaşmazlıklar olabilir. Ama kardeşler arasında kırgınlık olmaz. Ben kendi başıma bir yolculuk yapmak istiyorum. Instagram'da takipleşiyoruz" ifadelerini kullandı.

Murat Cemcir, düğününe dahi katılmadığı eski dostu Ahmet Kural hakkında konutu: Kırgın değiliz
Murat Cemcir, düğününe dahi katılmadığı eski dostu Ahmet Kural hakkında konutu: Kırgın değiliz
Murat Cemcir, düğününe dahi katılmadığı eski dostu Ahmet Kural hakkında konutu: Kırgın değiliz
Murat Cemcir, düğününe dahi katılmadığı eski dostu Ahmet Kural hakkında konutu: Kırgın değiliz

Düğün Dernek, Murat Cemcir, Ahmet Kural, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Murat Cemcir, düğününe dahi katılmadığı eski dostu Ahmet Kural hakkında konuştu: Kırgın değiliz - Son Dakika


Son Dakika
10:36 Dilan Polat'ın fenomen arkadaşı Nevra Bilem'e dolandırıcılık suçlaması! Birçok kişi şikayetçi oldu
10:22 Ünlü işletmenin sahibinden Atatürk ve silah arkadaşlarına ağır hakaretler
10:07 13 kent için turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor
10:01 Sağlık Bakanı Koca'nın o hareketi komisyona damga vurdu
10:01 Fenerbahçe'de Fred geri döndü! Adana Demirspor maçında oynayacak mı?
09:57 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi
09:32 Murat Cemcir, düğününe dahi katılmadığı eski dostu Ahmet Kural hakkında konuştu: Kırgın değiliz
09:15 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi, trafik felç
09:10 İspanya'da 7 gollü çılgın maç
08:41 İzlanda binlerce depremle sarsıldı! O kentte OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2023 11:09:26. #1.12#
SON DAKİKA: Murat Cemcir, düğününe dahi katılmadığı eski dostu Ahmet Kural hakkında konuştu: Kırgın değiliz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement