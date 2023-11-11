Murat Cemcir, düğününe dahi katılmadığı eski dostu Ahmet Kural hakkında konuştu: Kırgın değiliz

2011 yılında Çalgı Çengi de başrolü oynayan ve sonrasında İşler Güçler, Kardeş Payı, Düğün Dernek, Çalgı Çengi İkimiz, Ailecek Şaşkınız projelerinde başrolü paylaşan Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in yıllar süren dostluğu 2020 yılında rol aldığı Baba Parası filmiyle bitti. Şahsiyet dizisinin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cemcir, Kural ile küs olmadıkları sadece artık kariyerinde tek başına yolculuk yapmak istediğini söyledi.

"KARDEŞ KARDEŞE KIRILMAZ"

Ahmet Kural ile bahsedildiği gibi küs olmadıklarını söyleyen Cemcir, "Ahmet'le ayrılmış değiliz. Benim çok sevdiğim bir dostum, kardeşim, çok yetenekli bir komedyen ve birlikte çok güzel filmler yaptık. Tekrardan bir araya gelmeme durumumuz olduğunu düşünmüyorum. Bu konularla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Kırgınlık yok. Kardeş kardeşe, arkadaş arkadaşa kırılmaz. Bizde öyle bir şey yok. Güzel ve yeni hikayelerin içindeyim" dedi.

"LCV OLARAK ÇAĞRILDIĞIM DÜĞÜNLERE GİTMİYORUM"

Yaz başında Bodrum'da evlenen Ahmet Kural'ın düğününe neden katılmadığı sorulan başarılı oyuncu "Ben LCV (Katılım durumu belirtme zorunluluğu) olarak çağrıldığım hiç bir yere gitmem. Bu kermes de olur, gala da olur, düğün de olur. Maddi anlaşmazlık söz konusu değil, manevi anlaşmazlıklar olabilir. Ama kardeşler arasında kırgınlık olmaz. Ben kendi başıma bir yolculuk yapmak istiyorum. Instagram'da takipleşiyoruz" ifadelerini kullandı.