Üye Girişi
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı - Son Dakika

Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı

01.10.2021 15:12

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirttiği Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. O davada karar çıktı. Mola, 5 bin 200 TL cezaya çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından tepki paylaşımında bulundu.

EZGİ MOLA'NIN 2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

EZGİ MOLA'YA DESTEK YAĞDI

İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı. Olayın ardından sosyal medyada 'Ezgi Mola yanız değildir' etiketiyle başlatılan kampanyada Mola'ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola'ya destek oldu.

5 BİN 200 TL PARA CEZASI

Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi, 'basit yargılama' usulüyle görülen davada kararını açıkladı. Mola'nın, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme, 90 günlük adli para cezası verdi. Eylemin alenen gerçekleşmesi nedeniyle artırıma gidilerek 105 güne çıkarılan ceza, 'cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri' göz önünde bulundurularak 65 güne indirildi. Böylece oyuncu Ezgi Mola, 65 gün adli para cezasına (5 bin 200 TL) çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

"SANIĞIN ONUR VE ŞEREFİ RENCİDE EDİLDİ"

Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda, Mola'nın sosyal medya paylaşımında Musa Orhan'ı hedef aldığı belirtilip, "Dava konusu paylaşım tarihi itibariyle ayrı bir davada sanık olarak henüz yargılama aşamasında olan ve suçlu olup olmadığı konusunda kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmayan katılana yönelik olarak, sanığın, 'tecavüzcü, şerefsiz' şeklinde paylaşımda bulunmak suretiyle katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil isnat ettiğine kanat getirmiştir. Ayrıca 'şerefsiz' kelimesini kullanmak suretiyle de katılana yönelik olarak sövme eyleminde bulunduğu anlaşılmıştır" denildi. Gerekçeli kararda, Mola'nın sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçunu işlediğine kanaat getirildiği de belirtildi.

ORHAN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Kararla ilgili açıklama yapan Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, "Bu karar sosyal medya üzerinden kanıksanmış toplumsal linç kültürüne 'dur' diyecek bir karardır. Dosya hakkında hiçbir bilgisi olmadan sosyal medyadan hakaret etmek, hedef göstermek sosyal medya tacirliğidir. Bağımsız Türk yargısına güvenmeliyiz. Ayaklar altına aldığınız masumiyet karinesi bir gün size de lazım olur" dedi.

Musa Orhan'a hakaret suçundan yargılanan Ezgi Mola, para cezasına çarptırıldı
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı

Musa Orhan, Ezgi Mola, Hakaret, Batman, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı 15:36 Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı Kendisine 15:35 Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi 4 milletvekili olan TİP Meclis'in açılışına katılmadı: Erdoğan'ı dinlemeyeceğiz 15:02 4 milletvekili olan TİP Meclis'in açılışına katılmadı: Erdoğan'ı dinlemeyeceğiz
Mardin'deki bin 700 yıllık kilise 2 kere satışa çıktı ama alan olmadı! Tarihi kilise bu sefer yurt dışında açık artırmaya çıkacak 14:44 Mardin'deki bin 700 yıllık kilise 2 kere satışa çıktı ama alan olmadı! Tarihi kilise bu sefer yurt dışında açık artırmaya çıkacak Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı 14:32 Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Çağın vebası olarak bilinen kanser aşısının Faz 2 denemelerine başlandı 13:48 Çağın vebası olarak bilinen kanser aşısının Faz 2 denemelerine başlandı
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler 13:13 Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı 12:17 Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Son Dakika Haberleri
15:34 Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi
15:34 43 yaşındaki kaleci Buffon, takımın gençlerini tek tek yendi
15:12 Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında açıklamalarda bulundu: Rezervlerimiz 122 milyar dolara ulaştı
14:58 Ronaldo ve Georgina Rodriguez'un evliliğine anne engeli geldi
14:49 Ünlü sanatçı Tolga Yüce, yeni filmi için Kapadokya'ya gitti
14:41 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz
14:31 1 senede 165 milyon TL para hareketliliği saptanan bahis çetesi çökertildi
14:24 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı için TBMM'de milletvekillerine sesleniyor
14:13 Mark Zuckerberg'in yeni planı WhatsApp, Facebook ve Instagram'ı birbirine bağlamak
Bebeğin kendisinden olmadığını iddia edip hamile eşini öldüren kocaya Bebeğin kendisinden olmadığını iddia edip hamile eşini öldüren kocaya "iyi hal" indirim uygulandı         
15:36
43 yaşındaki kaleci Buffon, takımın gençlerini tek tek yendi 43 yaşındaki kaleci Buffon, takımın gençlerini tek tek yendi         
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında açıklamalarda bulundu: Rezervlerimiz 122 milyar dolara ulaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında açıklamalarda bulundu: Rezervlerimiz 122 milyar dolara ulaştı         
15:12
Ronaldo ve Georgina Rodriguez'un evliliğine anne engeli geldi Ronaldo ve Georgina Rodriguez'un evliliğine anne engeli geldi         
14:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz         
14:42
Fırlattığı bıçak isabet etmeyince, koşup yakalayarak sırtına sapladı! Filmleri aratmayan anlar kamerada Fırlattığı bıçak isabet etmeyince, koşup yakalayarak sırtına sapladı! Filmleri aratmayan anlar kamerada         
14:19
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı         
12:31
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti         
11:11
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 15:39:44. #1.13#
SON DAKİKA: Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement