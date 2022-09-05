Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu! - Son Dakika
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Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!

05.09.2022 15:20

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatacak olan, tüm dünyada aynı anda yayınlanacak olan Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu. Rol aldığı reklamda yeni imajını şapka ile gizleyen ünlü oyuncunun sarı bıyıkları dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus, Türk yapımı dizileriyle oldukça ses getirdi. Özellikle başrolünde Aras Bulut İynemli'nin oynayacağı Atatürk dizisi.

KADRODA DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER VAR

Yer aldığı her projede adından başarıyla söz ettiren Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı dizinin kadrosunda, Emma Watson, Mehmet Günsür, Songül Öden ve Sarp Akkaya gibi isimler de yer alıyor.

Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'i canlandıracak olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı sosyal medyaya bomba gibi düştü

YENİ İMAJI GÜNDEM OLDU

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak olan İynemli'nin dizi için değiştirdiği imajı sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Yüzü olduğu reklam filminde imajını gizlemeye çalışan yakışıklı oyuncunun sarıya boyadığı bıyıkları dikkatlerden kaçmadı. İşte ünlü oyuncunun yeni imajı;

Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'i canlandıracak olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı sosyal medyaya bomba gibi düştü
Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'i canlandıracak olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı sosyal medyaya bomba gibi düştü
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Mustafa Kemal Atatürk, Aras Bulut İynemli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu! - Son Dakika


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15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
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SON DAKİKA: Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu! - Son Dakika
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