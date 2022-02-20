Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile dünyaevine girmek için bir engeli daha aştı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı.
O anları Instagram'dan paylaşan Sütşurup, "O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak" diye yazdı.
Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle evlilik yolun ilk adımı atan Mustafa Sandal'ın kız istemeye tişörtle gitmesi ise sosyal medyanın gündemine düştü.
Bir dönem genç kızların sevgilisi olan Sandal, evli olduğu Emina Jahovic ile üç yıl önce boşanmıştı.
İşte ilk fotoğraflar;
Son Dakika › Magazin › Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı - Son Dakika Magazin