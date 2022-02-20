Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile dünyaevine girmek için bir engeli daha aştı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı.

"ÖMÜR BOYU AŞKIM OLACAK"

O anları Instagram'dan paylaşan Sütşurup, "O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak" diye yazdı.

NİŞANA TİŞÖRTLE GİTTİ

Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle evlilik yolun ilk adımı atan Mustafa Sandal'ın kız istemeye tişörtle gitmesi ise sosyal medyanın gündemine düştü.

EMİNA JAHOVİC'LE BOŞANMIŞTI

Bir dönem genç kızların sevgilisi olan Sandal, evli olduğu Emina Jahovic ile üç yıl önce boşanmıştı.

İşte ilk fotoğraflar;