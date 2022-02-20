Üye Girişi
Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı - Son Dakika

Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı

20.02.2022 01:01

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı Mustafa Sandal, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup ile nişanlandığını duyurdu. Sade bir törenle nişanlanan çiften Mustafa Sandal'ın kıyafeti sosyal medyada olay oldu.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile dünyaevine girmek için bir engeli daha aştı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı.

"ÖMÜR BOYU AŞKIM OLACAK"

O anları Instagram'dan paylaşan Sütşurup, "O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak" diye yazdı.

NİŞANA TİŞÖRTLE GİTTİ

Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle evlilik yolun ilk adımı atan Mustafa Sandal'ın kız istemeye tişörtle gitmesi ise sosyal medyanın gündemine düştü.

Mustafa Sandal yüzüğü taktı, evliliğe ilk adımı attı! İşte ilk fotoğraflar

EMİNA JAHOVİC'LE BOŞANMIŞTI

Bir dönem genç kızların sevgilisi olan Sandal, evli olduğu Emina Jahovic ile üç yıl önce boşanmıştı.

İşte ilk fotoğraflar;

Mustafa Sandal yüzüğü taktı, evliliğe ilk adımı attı! İşte ilk fotoğraflar
Mustafa Sandal yüzüğü taktı, evliliğe ilk adımı attı! İşte ilk fotoğraflar
Mustafa Sandal yüzüğü taktı, evliliğe ilk adımı attı! İşte ilk fotoğraflar
YORUMLAR
500
Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı Mustafa Sandal-Melis Sütşurup Cephesinde Flaş Gelişme! Mustafa Sandal-Melis Sütşurup Cephesinde Flaş Gelişme!

Melis Sütşurup, Mustafa Sandal, Emina Jahovic, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
00:48 Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan İmamoğlu: İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir
00:16 Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
00:11 5 gündür aranıyordu! Dizi oyuncusu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu
00:06 Fahiş fiyatlar hakkında konuşan Numan Kurtulmuş: Vatandaşlarımızın enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır
23:58 Son anket sonuçları paylaşıldı! Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,7 oldu
23:31 "Yavaş yavaş alışıyorum" diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var
23:27 CHP Milletvekili Baha Ünlü'den tepki çeken hareket! Engelli vatandaşa: Ya şunu alın buradan ya
22:46 Manchester City-Tottenham maçında büyük mücadele! Uzatmalardaki heyecanlı anlar hafızalardan silinmeyecek
22:27 Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, takipçisinden gelen mesajla şok oldu: Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?
22:23 Karşılaşmada yanlış anons bir anda şüpheye düşürdü! Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 01:06:13. #1.13#
SON DAKİKA: Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement