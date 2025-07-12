KANAL D'nin, izleyenleri cumartesi akşamları müziğe ve sohbete doyuran programı 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu akşamki konukları; romantik şarkıların prensi Hakan Altun ve güçlü yorumcu Deniz Seki. Her hafta hem kulaklara hem gönüllere hitap eden Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, yine müzikseverlerin kaçırmak istemeyeceği bir bölümle izleyicinin karşısında. Hakan Altun'un kalpten gelen şarkıları, Deniz Seki'nin içten yorumu ve Volkan Konak'ın şiir tadındaki anlatımıyla program, ekran karşısındakilere müzik dolu bir gece vaat ediyor.

Poll Production by Polat Yağcı imzalı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de.