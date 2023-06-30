Naomi Campbell İkinci Kez Anne Oldu - Son Dakika
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Naomi Campbell İkinci Kez Anne Oldu

30.06.2023 15:13

Dünyanın en gözde modellerinden olan Naomi Campbell, 53 yaşında ikinci bebeğini kucağına aldı. İlk bebeğini taşıyıcı anne yöntemiyle kavuşan ünlü model, ikinci bebeğinin elini tuttuğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Dünyanın en gözde modellerinden olan ve adeta yıllara meydan okuyan Naomi Campbell, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. "Anne olmak için asla geç değildir" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü model, 53 yaşında ikinci bebeğini kucağına aldı.

"HOŞ GELDİN BEBEĞİM"

İlk bebeğine taşıyıcı anne yöntemiyle kavuşan Naomi Campbell, ikinci bebeğini aynı yolla kucağına aldı. Sosyal medya hesabından ikinci bebeğinin elini tuttuğu fotoğrafı paylaşan yıldız model "Varlığınla bizi onurlandırdığın andan itibaren ölçüsüz değer verildiğini ve sevgiyle çevrildiğini bil küçük kuzum. Tanrı'dan gerçek bir hediye, kutsanmış! Hoş geldin bebeğim" notuyla müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

Ünlü model Naomi Campbell, 53 yaşında ikinci kez anne oldu
Ünlü model Naomi Campbell, 53 yaşında ikinci kez anne oldu
Ünlü model Naomi Campbell, 53 yaşında ikinci kez anne oldu
Ünlü model Naomi Campbell, 53 yaşında ikinci kez anne oldu
Ünlü model Naomi Campbell, 53 yaşında ikinci kez anne oldu
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Naomi Campell, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Naomi Campbell İkinci Kez Anne Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Naomi Campbell İkinci Kez Anne Oldu - Son Dakika
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