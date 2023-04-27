Neslihan Atagül sessizliğini bozdu! Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntülerine, "Gürültülü ortamda normal bir konuşma" yanıtını verdi - Son Dakika
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Neslihan Atagül sessizliğini bozdu! Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntülerine, "Gürültülü ortamda normal bir konuşma" yanıtını verdi

27.04.2023 14:34

Kadir Doğulu ile evliliklerine devam eden Neslihan Atagül, eşinin başka kadınlarla çıkan fotoğrafları hakkında yakın çevresine yaptığı açıklamada "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dedi. Atagül, magazin gündeminde konuşulan ihanet söylentisini ise önemsemedi.

3 yıllık ilişkinin ardından 2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Daha önce Aşkın Tarifi isimli dizideki partneriyle yakınlaştığı ileri sürülen Doğulu'nun bu sefer de gittiği eğlence mekanlarında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülendi. Neslihan Atagül ile eşinin görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu.

"GÜRÜLTÜLÜ ORTAMDA NORMAL BİR KONUŞMA"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Neslihan Atagül'ün yakın çevresine eşinin görüntüleri için "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dediği ve ihanet söylentisini önemsemediği öğrenildi.

Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntülerine ilk yorum: Gürültülü ortamda normal bir konuşma

KADİR DOĞULU: BENİMLE KONUŞMAK İSTEYEN HERKESLE SOHBET ETTİM

Altuntaş'la konuşan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'le yakın bir dostunu ziyarete gittiklerini belirterek sosyal medyayı çok fazla takip etmediğini söyledi. "Sosyal medya ilgi alanım değil" diyen Doğulu, mekanda sohbet ettiği genç kadınla ilgili görüntülere "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" diye konuştu.

İmam nikahı iddiasına ise kahkahalarla gülen Doğulu "Benim Neslihan'dan başka imam nikahlı eşim yok" açıklamasını yaptı.

Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntülerine ilk yorum: Gürültülü ortamda normal bir konuşma
Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntülerine ilk yorum: Gürültülü ortamda normal bir konuşma
Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntülerine ilk yorum: Gürültülü ortamda normal bir konuşma
YORUMLAR (2)
  • Serkan cwlj: Çok önemli haber bunlar ülkemiz için Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Kadir Doğulu ile adı çıkan ve imam nikahı kıydığı iddia edilen Sezer Çakır konuştu: 2. kadın olmadım Kadir Doğulu ile adı çıkan ve imam nikahı kıydığı iddia edilen Sezer Çakır konuştu: 2. kadın olmadım

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Son Dakika Magazin Neslihan Atagül sessizliğini bozdu! Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntülerine, 'Gürültülü ortamda normal bir konuşma' yanıtını verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neslihan Atagül sessizliğini bozdu! Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntülerine, "Gürültülü ortamda normal bir konuşma" yanıtını verdi - Son Dakika
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