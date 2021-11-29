Bu yıl 5. düzenlenen DİAFA Ödül Töreni, muhteşem bir davetle sahiplerini buldu. Gecede oynadığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Neslihan Atagül de ödül aldı.
Atagül, düzenlenen törende Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu Ödülü'nü aldı. Geceye Burak Sanuk stylingi ile hazırlanan Atagül; giydiği Özgür Masur tasarımı elbise ile kırmızı halıda boy gösterdi.
Oyuncunun kırmızı halıda tercih ettiği özel tasarım elbisesi sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Bir kısım Atagül'ün tarzını çok beğenirken bir kısım da elbisenin oyuncunun yaşına uygun olmadığını söyledi.
Son Dakika › Magazin › Neslihan Atagül'ün Dubai'deki ödül töreninde giydiği elbise takipçilerini ikiye böldü - Son Dakika Magazin