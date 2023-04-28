Aldatma iddialarıyla gündeme gelen Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti el ele objektiflere yansıdı - Son Dakika
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Aldatma iddialarıyla gündeme gelen Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti el ele objektiflere yansıdı

28.04.2023 08:46

Kadir Doğulu'nun eğlence mekanında kadınlarla samimi görüntüleri olay yarattı. Günlerdir konuşulan görüntülerin ardından açıklama yapma gereği duyan Neslihan Atagül, "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" ifadelerini kullandı. Ancak Doğulu-Atagül çifti, Kadıköy'de el ele görüntülenerek evliliklerinde herhangi bir sorun bulunmadığını ispatlamış oldu.

3 yıllık ilişkinin ardından 2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Daha önce Aşkın Tarifi isimli dizideki partneriyle yakınlaştığı ileri sürülen Doğulu'nun bu sefer de gittiği eğlence mekanlarında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülendi. Eşinin görüntüleriyle ilgili açıklama yapan Atagül ise "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dedi.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

İhanet söylemlerine aldırış etmeyen Neslihan Atagül, bu süreçte eşini yalnız bırakmadı. Çift, dün Kadıköy'de el ele görüntülendi. İkilinin samimi halleri ise evlilikte bir krizin yaşanmadığını gözler önüne serdi.

İhanet iddiasıyla gündeme gelen Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül el ele görüntülendi

NE OLDU?

2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu'nun gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülendi. İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

İhanet iddiasıyla gündeme gelen Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül el ele görüntülendi

Görüntülerin ardından Birsen Altuntaş'a açıklama yapan Doğulu, "Sosyal medya ilgi alanım değil" diyen Doğulu, mekanda sohbet ettiği genç kadınla ilgili görüntülere "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" derken Neslihan Atagül de "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dedi.

İhanet iddiasıyla gündeme gelen Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül el ele görüntülendi
İhanet iddiasıyla gündeme gelen Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül el ele görüntülendi
İhanet iddiasıyla gündeme gelen Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül el ele görüntülendi
İhanet iddiasıyla gündeme gelen Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül el ele görüntülendi
YORUMLAR (1)
  • Abdullah Bayraktar: BAYDINIZ AMA :( Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Neslihan Atagül sessizliğini bozdu! Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntülerine, 'Gürültülü ortamda normal bir konuşma' yanıtını verdi Neslihan Atagül sessizliğini bozdu! Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntülerine, 'Gürültülü ortamda normal bir konuşma' yanıtını verdi

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aldatma iddialarıyla gündeme gelen Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti el ele objektiflere yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aldatma iddialarıyla gündeme gelen Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti el ele objektiflere yansıdı - Son Dakika
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