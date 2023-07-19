Nesrin Cavadzade, Bodrum tatilinde üstsüz güneşlendi - Son Dakika
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Nesrin Cavadzade, Bodrum tatilinde üstsüz güneşlendi

19.07.2023 17:48

Yasak Elma dizisinde boy gösteren Nesrin Cavadzade, Bodrum tatilinde yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Konakladığı otelin iskelesinde güneşlenen ünlü oyuncu, sıcaktan bunalarak kendisini serin sulara bıraktı. Ardından denizden çıkan Cavadzade, bikini üstünü çıkararak güneşlendi.

Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde boy gösteren Nesrin Cavadzade, bu kez Bodrum tatilinde üstsüz güneşlenmesi ile dikkatleri üzerine çekti.

ARKADAŞLARIYLA TATİLİN TADINI ÇIKARIYOR

Yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan Nesrin Cavadzade, konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıdı. Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, bir süre sonra sıcaktan bunalarak kendisini serin sulara bıraktı.

BİKİNİ ÜSTÜNÜ ÇIKARIP GÜNEŞLENDİ

Ardından denizden çıkan Nesrin Cavadzade, iskeleye uzanarak güneşlenmeye başladı. Güzel oyuncu sıcaktan ve güneşin yanığı korkusundan olacak ki bikini üstünü çıkarmaya karar verdi. Çevredekilere aldırış etmeyen güzel oyuncu, üstsüz şekilde sere serpe uzanıp güneşlendi.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Nesrin Cavadzade, kimseyi umursamamadan bikini üstünü çıkarıp plajda güneşlendi
Nesrin Cavadzade, kimseyi umursamamadan bikini üstünü çıkarıp plajda güneşlendi
YORUMLAR (1)
  • Erhan Yılmaz: İyi senaryo kendisi davet etmiştir magazincileri belli Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Nesrin Cavadzade, Magazin, Son Dakika

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