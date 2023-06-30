Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar çok konuşulan Bora Akkaş, eşinden özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi

Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar çok konuşulan Bora Akkaş, eşinden özür diledi

30.06.2023 19:12

Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinde başrol paylaştığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü öpücüklere boğduğu video kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar çok konuşulan Bora Akkaş, bir açıklama yaparak 8 aylık hamile eşi Oben Alkan'dan özür diledi.

Nesrin Cavadzade'nin Uraz Kaygılaroğlu ile samimi anları gündem olurken, aynı videoda oyuncu Bora Akkaş'ın Cavadzade'yin göğsüne para sıkıştırdığı anlar da çok konuşuldu. Tepkilere yanıt veren Akkaş, durumun şaka olduğunu belirterek "Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben'den özür dilerim. Bu konu özelinde beni yargılayan insanlara da mutsuzluğumu belirtmek isterim" dedi.

Nesrin Cavadzade " Üç Kuruş'ta" birlikte rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü birlikte yer aldıkları video ile kutladı. Cavadzade ünlü oyuncu için "Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın" notunu düştü.

GÖĞSÜNE PARA SIKIŞTIRDI

Ünlü oyuncunun paylaştığı videoda Bora Akkaş'ın, Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar da oldukça konuşulmuştu.

"NEDEN BU VİDEO BİLMİYORUM"

Akkaş, görüntüler nedeniyle eşinden özür dilediği bir açıklama yayınladı. Akkaş yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Nesrin'in Uraz'ın doğum günü için hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümlerinden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramızdaki bir şaka idi.

"NESRİN'E PARA TAKMAK NE HADDİME"

Yoksa Nesrin'e para takmak benim ne haddime. Videonun çekildiği tarih, oturduğumuz masa ve arkadaşlarımız ve bu olayın başında sonunda ne olduğu görünmediği için toplum tarafından hoş karşılanmayan her şeyi anlıyorum.

"EŞİM OBEN'DEN ÖZÜR DİLERİM"

Bunun eşimin doğumuna bu kadar yakın bir zamanda bir mesele haline gelmesinden derin mutsuzluk duyuyorum. Konu sadece Uraz'ın doğum günü olmalıydı. Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben'den özür dilerim. Bu konu özelinde beni yargılayan insanlara da mutsuzluğumu belirtmek isterim" dedi.

YORUMLAR
500

Nesrin Cevadzade, Bora Akkaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar çok konuşulan Bora Akkaş, eşinden özür diledi - Son Dakika


Son Dakika
18:58 İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına 6 uçakla müdahale sürüyor
18:57 Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar çok konuşulan Bora Akkaş, eşinden özür diledi
18:55 İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
18:53 Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar çok konuşulan Bora Akkaş, 8 aylık hamile eşinden özür diledi
18:42 Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'yı 3-0 Yendi
18:36 Durdurulamıyorlar! Filenin Sultanları Brezilya'yı da devirdi
18:04 Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaştı
18:00 Türkiye'ye geldi! Patrick Kluivert, Adana Demirspor'a imzayı atıyor
17:36 CHP Heyeti Gazeteci Merdan Yanardağ'ı Ziyaret Edecek
17:31 CHP heyeti, gazeteci Merdan Yanardağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2023 19:27:34. #1.13#
SON DAKİKA: Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar çok konuşulan Bora Akkaş, eşinden özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement