Nev'in konserinde olay çıktı! Sahneye alkollü çıktığı söylenen şarkıcı, seyircilerle tartıştı - Son Dakika
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Nev'in konserinde olay çıktı! Sahneye alkollü çıktığı söylenen şarkıcı, seyircilerle tartıştı

Dün akşam Antalya'da sahneye çıkan şarkıcı Nev, alkolün etkisinden dolayı şarkıları söylemediği gerekçesiyle seyircilerin tepkisini çekti. Seyircilerin "İn ağabey aşağı" demesinin üzerine sinirlenen Nev "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" dedi. Seslerin yükselmesiyle Nev ve seyirciler arasında tartışma çıktı.

21.02.2024 14:52  Güncelleme: 14:56
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Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nev'in dün akşam Antalya'da verdiği konserde olay çıktı. Sahneye alkollü şekilde çıktığı iddia edilen Nev'in şarkıları okuyamamasından rahatsız olan seyirciler tepki gösterdi. Konuşmakta dahi zorlanan şarkıcı, görevli yardımıyla sahneden indirildi.

"HER ŞEYİN PARASINI BEN ÖDEYECEĞİM"

Antalya'daki bir mekanda sahneye çıkan Nev'in alkollü olduğu ve şarkıları söyleyemediği iddia edildi. Şarkıcının performansından rahatsız olan seyirciler "İn ağabey aşağı" diyerek tepki gösterdi. Araya giren görevli ise şarkıcıyı uyarırken tartışma büyüdü. Seyircilerden özür dileyen Nev, "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" dedi. Görevlinin yardımıyla sahneden inmeye çalışan Nev, "Her şeyin parasını ben ödeyeceğim" derken bir kişinin "Terbiyesiz" diye bağırmasıyla geri dönerek tepki gösterdi.

Nev'in konserinde olay çıktı! Sahneye alkollü çıktığı söylenen şarkıcı, seyircilerle tartıştı
Nev'in konserinde olay çıktı! Sahneye alkollü çıktığı söylenen şarkıcı, seyircilerle tartıştı
Nev'in konserinde olay çıktı! Sahneye alkollü çıktığı söylenen şarkıcı, seyircilerle tartıştı
Nev\'in konserinde olay çıktı! Sahneye alkollü çıktığı söylenen şarkıcı, seyircilerle tartıştı

Antalya, Nev, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nev'in konserinde olay çıktı! Sahneye alkollü çıktığı söylenen şarkıcı, seyircilerle tartıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ertan Çelik: İşini aksatmıyacak kadar içebilmek 8 5 Yanıtla
  • ali çakmak: Nevzat sahneye zaten hep alkollü çıkar ve gayette güzel söyler şarkılarını ne var ki bunda ? 1 11 Yanıtla

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SON DAKİKA: Nev'in konserinde olay çıktı! Sahneye alkollü çıktığı söylenen şarkıcı, seyircilerle tartıştı - Son Dakika
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