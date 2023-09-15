New York Moda Haftası'nda çöp poşeti giyerek şaka yapmak isteyen YouTuber, podyumdan indirildi - Son Dakika

New York Moda Haftası'nda çöp poşeti giyerek şaka yapmak isteyen YouTuber, podyumdan indirildi

Son Güncelleme: 15.09.2023 14:09

ABD'li YouTuber Fred Beyer, New York Moda Haftası'nda çöp poşeti ve duş bonesiyle podyuma çıkarak şaka yaptı. Güvenlik görevlisi tarafından podyumdan uzaklaştırılan Beyer'in şakası, izleyiciler tarafından şaşkınlıkla izlendi.

ABD'li YouTuber Fred Beyer, New York Moda Haftası'nda bir defile sırasında çöp poşeti ve duş bonesiyle podyuma çıkıp yürüdü. Beyer'in şakası güvenlik görevlisi tarafından podyumdan uzaklaştırılmasıyla son buldu.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KOŞARAK PODYUMA GELDİ

ABD'de düzenlenen New York Moda Haftası'na bir YouTuber'ın şakası damga vurdu. Youtube kanalında 300 binden fazla abonesi bulunan Fred Beyer, bir defilede üzerine geçirdiği çöp poşeti, duş bonesi ve şortuyla podyuma çıktı. İzleyicilerin şaşkın bakışları arasında bir süre yürüyen Beyer, koşarak gelen bir güvenlik görevlisi tarafından podyumdan çıkarıldı.

İZLEYİCİLER NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Beyer'i sahnenin arkasına götüren güvenlik görevlisi de bir süre sonra gülmeye başladı ve şakanın farkında olduğunu söyledi. Fred Beyer'in kostümünün gösterinin bir parçası olduğunu düşünen bazı izleyiciler, güvenliğin müdahalesinin ardından bunun bir şaka olduğunu anladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, şakayı komik bulurken bazıları da bunun moda haftalarında sergilenen ilginç kıyafetlerin ve gösterilerin bir örneği olduğunu söyledi.

New York Moda Haftası'nda çöp poşeti ve boneyle yürüyen YouTuber Fred Beyer, podyumdan uzaklaştırıldı
New York Moda Haftası'nda çöp poşeti ve boneyle yürüyen YouTuber Fred Beyer, podyumdan uzaklaştırıldı
New York Moda Haftası'nda çöp poşeti ve boneyle yürüyen YouTuber Fred Beyer, podyumdan uzaklaştırıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin New York Moda Haftası'nda çöp poşeti giyerek şaka yapmak isteyen YouTuber, podyumdan indirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York Moda Haftası'nda çöp poşeti giyerek şaka yapmak isteyen YouTuber, podyumdan indirildi - Son Dakika
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