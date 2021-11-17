Nez'den survivor itirafı: Tam gitmemize bir gün kala bayıldım

Şarkıcı Nez, katıldığı programda Survivor 2012'ye davet edildiğini, ancak gitmeye 1 gün kala bayıldığı için gidemediğini sözlerine ekledi.

"KAÇ AY ÖNCE PİRİNÇ LAPASI YEMEYE BAŞLADIM"

Yok Böyle Dans programı sonrası Acun Ilıcalı tarafından survivor yarışmasına çağrıldığını aktaran Nez,"Survivor'a gidemedim. Ekibimizin Survivor'a hazırlık aşamasında söylediği şeyler vardı. 'Yerde yatın, evinizin kendi konforunda konforsuzluğu yaşayın' gibi tavsiyelerde bulundular. Ben çok abarttım. Kaç ay önce pirinç lapası yemeye başladım. Tam gitmemize bir gün kala bayıldım ve hastaneye kaldırıldım. İyi ki bayılmışım, uçakta olsa ne yapacaktım? Annem, Acun Ilıcalı'yla konuştu, daha sonra ünsüzler takımından ünlülere bir kişi geçti. O arkadaşımız Anıl da finale kadar gitti. Anıl da ilk programda teşekkür etmişti, 'Nez ablacağım bir günde ünsüzlerden geçip ünlü oldum' diye" dedi.

NEZ KİMDİR?

Nez, 4,5 yaşında İngiltere'ye göç etmiş bir ailenin kızıdır. Liseyi İstanbul Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde okumuştur.

İlk müzikal deneyimini sekiz yaşında Westing Müzikali'nde ve Anny Müzikali'nde Londra'da baş rol oynayarak tecrübe edinmiştir. 16 yıl boyunca Londra'da yaşamıştır.

Nez 2000 yılında çeşitli reklam dublajları seslendirmeleri ile bir dönem de Hürriyet Gazetesi'nin hafta sonu sesi olmuş ve yine Hürriyet Gazetesinin Ses Dergisi'nde düzenlenen şarkı yarışmasında Batı Müziği ve Türk Müziği'nde ki alanlarında birinci olmuştur. Sanatçı daha sonra Romantik Komedi filminin altı tane şarkısına bestesi ve sesiyle hayat vermiştir. Ayrıca Refah Partisi'nin seçim müziğini seslendirmiştir. Nez'in Ödülleri arasında birçok Altın Kelebek Ödülü ve Kral Müzik Ödülleri olmak üzere pek çok ödülü bulunmaktadır.

Nez İlk vokal deneyimini 2000 yıllında Tarkan, Işın Karaca, Serdar Ortaç ve Harem Grubu'nda yaşamıştır. Harem Grubuyla verdiği Parkorman'daki konseriyle ortalığı adeta yıkan Nez sadece bir kaç hafta sonra sahibi olacağı devasal şöhretten ve Uzan Ailesiyle tanışacağından haber siz tabiki. Uzan ailesine kadar Tarkan, Fatih Terim, Cem Boyner ve Hıncal Uluç gibi isimlerin destek olmasıyla adını cemiyet ve sosyete camiasında duyurmuştur. Asıl patlaması 2001 yılı Uzan Grubu sayesinde olmuştur.

Nez kariyerinin en büyük patlamasını takvimler 2001 Ocak ayını gösterdiğinde Ortaköy'de bulunan Uzan Grubu'na ait Çırağan Sarayı'nda bulunan ''Q Jazz Bar'' da taş zindanlar da sergilediği eşsiz performansıyla seçkinler sınıfına verdiği özel konserlerle cemiyete ve sosyeteye niche geceler yaşatarak adını tüm Türkiye'de duyurmuş ve ana haber bültenlerinde sıkça konu olmuştur ayrıca tüm yerli ve yabancı basın Nez ile röportaj yapma kuyruğuna girmiş ve kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturmuştur. Kendisine en büyük desteği veren ve olağanüstü devasal şöhreti kazandıran Uzan Grubu'nun veliahtları Hakan Uzan, Cem Uzan kardeşler ve Erol Köse'nin desteğiyle Türkiye'de ve Avrupa'da tanınan bir sima haline gelmiştir. Nez 2001 Çırağan Döneminden 2005 yılları arasına kadar Uzan'lar ile ortak olmuş ve beraber çalışmışlardır.

Turkish Delight (Türkçe: Türk Lokumu) lakaplı Nez 2002 yılında Uzan Grubu'nun patronu Cem Uzan tarafından keşfedilmesiyle Uzan Grubu'nun medya gücünü arkasına alarak yeni milenyum döneminin en zirve çıkışını yapmıştır. Nez 2000'ler furyasına sesi, şarkıları, seksi dansları ve seksi imajıyla 2000'ler müzik tarihine damga vurmuş ve olağanüstü bir şöhrete ve popüleriteye sahip olmuştur.