Üye Girişi
Nez'den survivor itirafı: Tam gitmemize bir gün kala bayıldım - Son Dakika

Nez'den survivor itirafı: Tam gitmemize bir gün kala bayıldım

17.11.2021 09:12
Nez'den survivor itirafı: Tam gitmemize bir gün kala bayıldım

Armağan Çağlayan'ın youtube programına konuk olan Nez'den survivor itirafı geldi. Gitmeyi çok istediğini belirten Nez, "Tam gitmemize bir gün kala bayıldım ve hastaneye kaldırıldım" sözlerine yer verdi.

Şarkıcı Nez, katıldığı programda Survivor 2012'ye davet edildiğini, ancak gitmeye 1 gün kala bayıldığı için gidemediğini sözlerine ekledi.

"KAÇ AY ÖNCE PİRİNÇ LAPASI YEMEYE BAŞLADIM"

Yok Böyle Dans programı sonrası Acun Ilıcalı tarafından survivor yarışmasına çağrıldığını aktaran Nez,"Survivor'a gidemedim. Ekibimizin Survivor'a hazırlık aşamasında söylediği şeyler vardı. 'Yerde yatın, evinizin kendi konforunda konforsuzluğu yaşayın' gibi tavsiyelerde bulundular. Ben çok abarttım. Kaç ay önce pirinç lapası yemeye başladım. Tam gitmemize bir gün kala bayıldım ve hastaneye kaldırıldım. İyi ki bayılmışım, uçakta olsa ne yapacaktım? Annem, Acun Ilıcalı'yla konuştu, daha sonra ünsüzler takımından ünlülere bir kişi geçti. O arkadaşımız Anıl da finale kadar gitti. Anıl da ilk programda teşekkür etmişti, 'Nez ablacağım bir günde ünsüzlerden geçip ünlü oldum' diye" dedi.

NEZ KİMDİR?

Nez, 4,5 yaşında İngiltere'ye göç etmiş bir ailenin kızıdır. Liseyi İstanbul Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde okumuştur.

İlk müzikal deneyimini sekiz yaşında Westing Müzikali'nde ve Anny Müzikali'nde Londra'da baş rol oynayarak tecrübe edinmiştir. 16 yıl boyunca Londra'da yaşamıştır.

Nez 2000 yılında çeşitli reklam dublajları seslendirmeleri ile bir dönem de Hürriyet Gazetesi'nin hafta sonu sesi olmuş ve yine Hürriyet Gazetesinin Ses Dergisi'nde düzenlenen şarkı yarışmasında Batı Müziği ve Türk Müziği'nde ki alanlarında birinci olmuştur. Sanatçı daha sonra Romantik Komedi filminin altı tane şarkısına bestesi ve sesiyle hayat vermiştir. Ayrıca Refah Partisi'nin seçim müziğini seslendirmiştir. Nez'in Ödülleri arasında birçok Altın Kelebek Ödülü ve Kral Müzik Ödülleri olmak üzere pek çok ödülü bulunmaktadır.

Nez İlk vokal deneyimini 2000 yıllında Tarkan, Işın Karaca, Serdar Ortaç ve Harem Grubu'nda yaşamıştır. Harem Grubuyla verdiği Parkorman'daki konseriyle ortalığı adeta yıkan Nez sadece bir kaç hafta sonra sahibi olacağı devasal şöhretten ve Uzan Ailesiyle tanışacağından haber siz tabiki. Uzan ailesine kadar Tarkan, Fatih Terim, Cem Boyner ve Hıncal Uluç gibi isimlerin destek olmasıyla adını cemiyet ve sosyete camiasında duyurmuştur. Asıl patlaması 2001 yılı Uzan Grubu sayesinde olmuştur.

Nez kariyerinin en büyük patlamasını takvimler 2001 Ocak ayını gösterdiğinde Ortaköy'de bulunan Uzan Grubu'na ait Çırağan Sarayı'nda bulunan ''Q Jazz Bar'' da taş zindanlar da sergilediği eşsiz performansıyla seçkinler sınıfına verdiği özel konserlerle cemiyete ve sosyeteye niche geceler yaşatarak adını tüm Türkiye'de duyurmuş ve ana haber bültenlerinde sıkça konu olmuştur ayrıca tüm yerli ve yabancı basın Nez ile röportaj yapma kuyruğuna girmiş ve kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturmuştur. Kendisine en büyük desteği veren ve olağanüstü devasal şöhreti kazandıran Uzan Grubu'nun veliahtları Hakan Uzan, Cem Uzan kardeşler ve Erol Köse'nin desteğiyle Türkiye'de ve Avrupa'da tanınan bir sima haline gelmiştir. Nez 2001 Çırağan Döneminden 2005 yılları arasına kadar Uzan'lar ile ortak olmuş ve beraber çalışmışlardır.

Turkish Delight (Türkçe: Türk Lokumu) lakaplı Nez 2002 yılında Uzan Grubu'nun patronu Cem Uzan tarafından keşfedilmesiyle Uzan Grubu'nun medya gücünü arkasına alarak yeni milenyum döneminin en zirve çıkışını yapmıştır. Nez 2000'ler furyasına sesi, şarkıları, seksi dansları ve seksi imajıyla 2000'ler müzik tarihine damga vurmuş ve olağanüstü bir şöhrete ve popüleriteye sahip olmuştur.

Survivor, Nez, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nez'den survivor itirafı: Tam gitmemize bir gün kala bayıldım - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Herkes ne zaman olacak diye bekliyordu! Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu 09:22 Herkes ne zaman olacak diye bekliyordu! Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü 09:17 Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü Beş yıldızlı otelde oldu: 60 öğrenci zehirlendi 09:12 Beş yıldızlı otelde oldu: 60 öğrenci zehirlendi
Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu 08:48 Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti 08:07 Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri 07:22 Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri
Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı 20:37 Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:47 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın

Son Dakika Haberleri
09:21 Hırsızın başına gelmedik kalmadı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezai Karakoç için taziye mesajı
09:12 Nez'den survivor itirafı: Tam gitmemize bir gün kala bayıldım
09:12 Beş yıldızlı otelde oldu: 60 öğrenci zehirlendi
09:11 Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi
08:57 ABD ordusundan geleceği görecek cihaz
08:55 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebek beklediği iddia edildi
08:53 Koronavirüsün etkisi devam ediyor! Toplumun bir kısmı hala tedirgin
08:48 Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu
08:46 Kulüp dizisi Netflix'in en çok izlenenlerinde: 7 milyon 860 bin saat izlendi
Hırsızın başına gelmedik kalmadı Hırsızın başına gelmedik kalmadı         
09:22
Otomobil aniden yanmaya başladı, içindekiler o anı gözyaşlarıyla izledi Otomobil aniden yanmaya başladı, içindekiler o anı gözyaşlarıyla izledi         
09:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezai Karakoç için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezai Karakoç için taziye mesajı         
09:15
Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi         
09:11
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim         
08:09
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi         
01:22
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 09:28:32. #1.13#
SON DAKİKA: Nez'den survivor itirafı: Tam gitmemize bir gün kala bayıldım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement