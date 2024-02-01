 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nez, pavyon dansı yaptığı için kendisine hakaret eden Mehtap Yılmaz'a dava açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Nez, pavyon dansı yaptığı için kendisine hakaret eden Mehtap Yılmaz'a dava açıyor

Şarkıcı Mehtap Yılmaz, Dilber akımına uyarak cesur elbisesiyle pavyon dansı yapan Nez'i hedef alarak "Beynine oksijen gitmiyor herhalde. Bu dansla bu kıyafetle bu jartiyeriyle acilen pavyona başlasın" dedi. Nez ise bir açıklama yaparak Yılmaz'a dava açacağını söyledi.

01.02.2024 09:20  Güncelleme: 09:54
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnci Taneleri dizisinde akım haline gelen Dilber'in pavyon dansına kayıtsız kalamayan şarkıcı Nez de "Son noktayı koyalım" diyerek dans etti. Günlerdir pavyonların bahsedildiği gibi güzel yerler olmadığını söyleyen Mehtap Yılmaz, Nez'in dansına tepkisiz kalamayınca ikili arasında gerginlik çıktı.

"PAVYONDA YAŞLI AMCALARLA OYNAYIN DA ELLEYEREK SİZİ TACİZ ETSİN"

Son yıllarda iddialı dansları ve yorumlarıyla adından söz ettiren Nez, derin göğüs dekolteli elbisesiyle eline kaşık alarak Dilber'in pavyon dansını yaptı. Performansıyla dikkat çeken şarkıcı videosunu "Son noktayı bir koyalım" notuyla TikTok hesabından yayınladı. Aramızda Kalmasın programına konuk olan Mehtap Yılmaz, pavyon danslarını eleştirenlere "Sivri zekalı" diyen Nez'e sitem ederek "Akıl tutulması. Senin beynine oksijen gitmiyor herhalde. Kafan çalışmıyor. Sen çok meraklıysan git bir ay çalış. Sana içki de versinler. Yaşlı başlı amcalarla çık karşılıklı oyna. Sonra o yaşlı amcalar senin her yerini elleyerek taciz etsin. Masalara da otur. Yazık ya utanıyorum sizin gibilerle aynı yerde nefes almaktan. Biz nereye gitmişiz ya? Eline de kaşık almış... Bunlara birim vermeyin. Kızlarınızı koruyun, bunların yatacak yerleri yok. Biz pavyonlarda cinayete giden kadınlardan bahsediyoruz. Senin jartiyerinle, kaşıklarınla alakası yok. Oradaki kızları sadece dans ediyor zannediyorsunuz ama vücutları kesik içinde. Bunu güzelleştirmeyin, övmeyin, özendirmeyin. Yazıklar olsun size. Lanet olsun size. Kadın bedeninin sermaye olduğu günlerde şu yaptığınıza bakın" dedi.

Nez'in pavyon dansı yaptığı için kendisine hakaret eden Mehtap Yılmaz'a dava açıyor

DAVA AÇIYOR

Mehtap Yılmaz'ın sözlerine sessiz kalamayan Nez ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yasal yollara başvuracağını belirterek "Hakaret davası açıyorum. Bakalım kolay mı böyle hedef alıp hakaret etmek" ifadelerini kullandı.

Nez'in pavyon dansı yaptığı için kendisine hakaret eden Mehtap Yılmaz'a dava açıyor
Ünlü şarkıcı Nez, Dilber'in pavyon dansını yaparken kendinden geçti
Nez, pavyon dansı yaptığı için kendisine hakaret eden Mehtap Yılmaz\'a dava açıyor

Sizin düşünceleriniz neler ?

İnci Taneleri, Mehtap Yılmaz, Nez, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nez, pavyon dansı yaptığı için kendisine hakaret eden Mehtap Yılmaz'a dava açıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 10:09:00. #1.13#
SON DAKİKA: Nez, pavyon dansı yaptığı için kendisine hakaret eden Mehtap Yılmaz'a dava açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement