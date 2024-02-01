İnci Taneleri dizisinde akım haline gelen Dilber'in pavyon dansına kayıtsız kalamayan şarkıcı Nez de "Son noktayı koyalım" diyerek dans etti. Günlerdir pavyonların bahsedildiği gibi güzel yerler olmadığını söyleyen Mehtap Yılmaz, Nez'in dansına tepkisiz kalamayınca ikili arasında gerginlik çıktı.
Son yıllarda iddialı dansları ve yorumlarıyla adından söz ettiren Nez, derin göğüs dekolteli elbisesiyle eline kaşık alarak Dilber'in pavyon dansını yaptı. Performansıyla dikkat çeken şarkıcı videosunu "Son noktayı bir koyalım" notuyla TikTok hesabından yayınladı. Aramızda Kalmasın programına konuk olan Mehtap Yılmaz, pavyon danslarını eleştirenlere "Sivri zekalı" diyen Nez'e sitem ederek "Akıl tutulması. Senin beynine oksijen gitmiyor herhalde. Kafan çalışmıyor. Sen çok meraklıysan git bir ay çalış. Sana içki de versinler. Yaşlı başlı amcalarla çık karşılıklı oyna. Sonra o yaşlı amcalar senin her yerini elleyerek taciz etsin. Masalara da otur. Yazık ya utanıyorum sizin gibilerle aynı yerde nefes almaktan. Biz nereye gitmişiz ya? Eline de kaşık almış... Bunlara birim vermeyin. Kızlarınızı koruyun, bunların yatacak yerleri yok. Biz pavyonlarda cinayete giden kadınlardan bahsediyoruz. Senin jartiyerinle, kaşıklarınla alakası yok. Oradaki kızları sadece dans ediyor zannediyorsunuz ama vücutları kesik içinde. Bunu güzelleştirmeyin, övmeyin, özendirmeyin. Yazıklar olsun size. Lanet olsun size. Kadın bedeninin sermaye olduğu günlerde şu yaptığınıza bakın" dedi.
Mehtap Yılmaz'ın sözlerine sessiz kalamayan Nez ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yasal yollara başvuracağını belirterek "Hakaret davası açıyorum. Bakalım kolay mı böyle hedef alıp hakaret etmek" ifadelerini kullandı.Ünlü şarkıcı Nez, Dilber'in pavyon dansını yaparken kendinden geçti
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Son Dakika › Magazin › Nez, pavyon dansı yaptığı için kendisine hakaret eden Mehtap Yılmaz'a dava açıyor - Son Dakika
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