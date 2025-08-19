Nişanda horon şov: Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka piste çıktı - Son Dakika
Nişanda horon şov: Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka piste çıktı

Nişanda horon şov: Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka piste çıktı
19.08.2025 10:17
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka ile birlikte ablası Edanur Sancaktutan'ın nişan törenine katıldı. Çiftin uyumu ve neşeli anları, davetlilerin dikkatini çekti. Sancaktutan'ın horon oynadığı anlara, sevgilisi Kubilay Aka da eşlik etti ve bu anlar geceye damga vurdu.

Kariyerindeki başarısıyla dikkat çeken Kubilay Aka, özel hayatıyla da gündemde. Kanal D'nin sevilen dizisi "İnci Taneleri"nde Cihan karakterine hayat veren oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile birlikte görüntülendi.

Nişanda horon şov: Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka piste çıktı

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, ablası Edanur Sancaktutan'ın nişanına sevgilisiyle katıldı. Çiftin uyumu, davetlilerin dikkatini çekti. Başlangıçta tek başına horon oynamaya başlayan Sancaktutan'a kısa süre sonra Kubilay Aka da eşlik etti. İkilinin birlikte sahneye çıkması eğlenceli anlara sahne oldu.

Son dönemde "Son Yaz", "Dünyayla Benim Aramda" ve "Ya Çok Seversen" dizilerinde rol alarak adını geniş kitlelere duyuran Hafsanur Sancaktutan, aynı zamanda bir şampuan markasının reklam yüzü olarak da öne çıkıyor.

Nişanda horon şov: Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka piste çıktı

Oyuncu çiftin hem kariyerlerindeki başarıları hem de özel hayatlarındaki uyumlarıyla adlarından söz ettirmeye devam ettikleri görülüyor.

