Nişanlanacağı gün gözaltına alınan İrem Derici yeni tarih verdi

19.01.2026 18:39
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında nişanlanacağı gün gözaltına alınan İrem Derici, nişan için yeni tarih verdi. Sevgilisi Melih Kunukçu ile 3 Şubat'ta nişanlanacaklarını duyuran Derici, sosyal medyada 'Lütfen beni gözaltına almayın, bir halt yemediğimi gördünüz' şeklinde bir paylaşım yaptı.

Nişanlanacağını duyurduğu 8 Ekim 2025'de ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında göz altına alınan İrem Derici, rafa kalkannişanı için yeni tarih verdi.Sevgilisi Melih Kunukçu ile 3 Şubat'ta yüzük takacaklarını açıklayan Derici, sosyal medya hesabından "Lütfen beni gözaltına almayın, bir halt yemediğimi gördünüz Şu kız artık bir gün yüzü görsün" diyerek takipçilerini güldüren bir paylaşım yaptı.

"LÜTFEN GÖZ ALTINA ALMAYIN"

Derici paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"3 Şubat'ta nişanlanıyorum, lütfen gözaltına almayın, bakın gördünüz zaten bi' halt yemediğimi, şu kız artık bi' gün yüzü görsün be."

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

İrem Derici ile Melih Kunukçu çifti geçen yıl Kunukçu'nun sürpriz evlilik teklifini kabul etmesinin ardından nişan hazırlıklarına başlamıştı.

NE OLMUŞTU ?

İrem Derici, 8 Ekim 2025 sabahı İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince evinden alınarak ifadeye çağrılmıştı. Operasyon kapsamında aralarında birçok ünlü isim de bulunan 19 kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülerek kan, saç ve idrar örnekleri alınmıştı.

Soruşturma "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve kullanımını özendirme" iddiaları üzerine başlatılmıştı. Savcılık işlemleri ve örnek alma süreci tamamlandıktan sonra Derici ve diğer isimler serbest bırakılmıştı.

İrem Derici, yaşanan sürecin ardından basın açıklaması yaparak; "Gerekirse mahalle mahalle dolaşıp o tertemiz sonuçları sizinle paylaşacağım. Ben bu kariyer için çok emek harcadım" ifadelerini kullanmıştı.

TEST SONUÇLARI TEMİZ ÇIKMIŞTI

Yapılan analizler sonucunda İrem Derici'nin kan ve saç testleri temiz çıkmıştı. Ünlü şarkıcı daha sonra sosyal medyada test sonucuna dair paylaşımda bulunarak, "Beton Derici'ye güvenin, raporlarım temiz çıktı"demişti.

Derici, önceki açıklamalarında suçlamaları reddetmiş ve "Uyuşturucu gibi bir bela ile kariyerimi riske atacak kadar aptal mıyım?" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Magazin

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Osman A Osman A:
    Yediklerin yemediklerinden çok daha fazla. 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    dalga geciyorlar emniyetle gözünüz aydın ne hale düştünüz 1 0 Yanıtla
